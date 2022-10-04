Prof. Arif Verimli'den Onur Şener cinayeti yorumu: Tam bir güç zehirlenmesi!

Ankara'da bir eğlence mekanında üç bürokrat, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Ağır bir şekilde yaralanan bir çocuk babası Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
"TAM BİR GÜÇ ZEHİRLENMESİ CİNAYETİDİR"
Basit bir neden uğruna Şener'e saldıran katil zanlılarının o anki psikolojisini yorumlayan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, "Bu muhtemelen alkol ya da madde etkisinde 'sen benim dediğimi nasıl yapmazsın', 'sen benim kim olduğumu biliyor musun' şeması taşıyan üç ahlaki sınırsız kişinin (ahlaki sınır tanımayanlar) vicdan, irade ve düşüncesinin öfkeyle flulaşmasıyla işlenmiş tam bir güç zehirlenmesi cinayetidir" dedi.
"DEDİKLERİNİN YAPILMAMASI HALİNDE ÖFKE PATLAMASI YAŞARLAR"
Prof. Dr. Verimli, vahşice öldürülen Onur Şener'in katil zanlılarıyla ilgili, şunları söyledi: "İster bürokrat, ister eğitimli, ister eğitimsiz olsunlar. Dürtüsünü denetleme sorunu olan, ağır psikopatoloji taşıyan narsist yapılı kişiler, reddedilme ve dediklerinin yapılmaması halinde öfke patlaması yaşarlar. Karşısındakilere muhakkak ölümlü ya da ölümsüz zarar verirler."
"MAHKEME KARŞISINDA HEP BERABER GÖRECEĞİZ"
Saldırgan davranışların hangi durumlarda ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Verimli, "Güç zehirlenmesi, madde bağımlılığı, madde yoksunluğu, organik beyin sendromlarında, narsist yaralanmalar, antisosyal kişilik tipleri ve sadomazoşist kişilik tiplerinde saldırganlık davranışı ile suç daha sık görülür. 'Biz devlet memuruyuz, bize hiç bir şey olmaz' yanlış inanışını mahkeme karşısında hep beraber göreceğiz" diye konuştu.
"SUÇU YÜZDE 15 EKSİ MARJİNALLER İŞLİYOR"
Prof. Dr. Verimli, toplumun yüzde 70'inin normal olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 15 eksi marjinaller ve yüzde 15 de artı marjinaller var. İşte suç genellikle bu yüzde 15 eksi marjinallerde oluyor; çünkü nüfus artıyor. Kalan yüzde 85 de bunlara üzülerek, canı yanarak, kınayarak, kahrolarak ve endişelenerek yaşıyor."
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