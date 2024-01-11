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        Psikiyatri hastası kaldığı odayı ateşe verdi! 20 hasta tahliye edildi

        Batman'da özel bir hastanede yangın dehşeti yaşandı. Yangını ise hastanede tedavi gören bir psikiyatri hastasının çıkardığı öğrenildi. Sabaha karşı yaşanan olayda alevler söndürülürken 20 hasta tahliye edildi. Şüpheli de gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:40 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:57
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          Batman' özel bir hastanede tedavi gören psikiyatri hastası M.C.Ç. (27), kaldığı odayı ateşe verdi.

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          DHA'nın haberine göre 20 hasta yakındaki bir özel hastaneye sevk edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, M.C.Ç. gözaltına alındı.

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          Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı özel bir hastanenin 4'üncü katında bugün saat 03.00 sıralarında psikiyatri hastası M.C.Ç., kaldığı odayı ateşe verdi.

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          Personelin ihbarı üzerine hastaneye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Odada kalan ve çıkmayı reddeden M.C.Ç. hastane çalışanlarının uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

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          O kattaki 20 hasta da yakındaki özel bir hastaneye sevk edildi.

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          İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 4'üncü katta zarara neden olan yangını çıkaran M.C.Ç. gözaltına alındı.

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