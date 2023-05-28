PSG şampiyonluğunu ilan etti

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Arjantinli Lionel Messi'nin 59. dakikadaki golüyle öne geçen Christophe Galtier'in öğrencileri, 79. dakikada Kevin Gamiero'nun golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Son hafta maçları öncesi en yakın takipçisi Lens ile arasında 4 puan fark bulunan PSG, şampiyon oldu.

PSG, 11 kezle Ligue 1'de en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını elde etti.

Profesyonel anlamda 1932'den bu yana düzenlenen Ligue 1'de son yıllara damga vuran PSG, son 11 sezonda 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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