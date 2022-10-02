Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain (PSG), Nice'i konuk etti. Ev sahibi PSG, zorlandığı mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada frikikten Lionel Messi ve 83. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Nice'in tek golü 47. dakikada Gaetan Laborde'den geldi.

Arjantinli Lionel Messi kariyerindeki 60. frikik golüne imza attı. Maça yedek başlayan ve 59'da oyuna giren Kylian Mbappe ise PSG'de 85. golünü atarak Zlatan Ibrahimovic'i yakaladı.

Puanını 25 yapan Paris Saint Germain haftayı lider kapatmayı garantiledi. Ligde 9 haftada sadece 2 kez kazanan Nice ise 8 puanda kaldı.