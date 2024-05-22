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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik

        EuroLeague'de Final Four mücadelesi öncesi Fenerbahçeli taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında tartışma yaşandı. İşte yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 23:42 Güncelleme: 22.05.2024 - 23:44
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        Ataman ve Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
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        THY EuroLeague'de Final Four müsabakaları için takımlar Berlin'e gelmeye başladı.

        Berlin’de takımlar otele girerken şok bir olay da yaşandı. Fenerbahçe taraftarlarıyla Panathinaikos koçu Ergin Ataman arasında tansiyon yükseldi. Fenerbahçeli taraftarlar, Ergin Ataman aleyhine 'Doping yapsana' tezahüratında bulundu.

        ATAMAN'DAN KÜFÜRLÜ KARŞILIK

        Bunun üzerine Ergin Ataman'ın da taraftarlara küfürlü karşılık vermesi üzerine tartışmanın boyutu alevlendi ve taraftarlar küfürlü tezahüratlarına devam etti.

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        Çok sinirlenen Ergin Ataman'ın "Güvenlik görevlileri nerede?" diye bağırdığı görüldü.

        Euroleague Final Four mücadelesinde Cuma günü Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek.

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