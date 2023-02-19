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Haberler Futbol Fransa PSG - Lille: 4-3 (MAÇ SONUCU) | Messi'nin frikiği galibiyeti getirdi

PSG - Lille: 4-3 (MAÇ SONUCU)

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Lille'i ağırlayan PSG, 2-0 öne geçip 3-2 yenik duruma düştüğü mücadeleyi Messi'nin 90+5'te frikikten attığı nefis golle 4-3 kazanmayı başardı.

Giriş: 19.02.2023 - 17:07 | Güncelleme: ABONE OL
PSG - Lille: 4-3 (MAÇ SONUCU) | Messi'nin frikiği galibiyeti getirdi
HABERTURK.COM

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında lider PSG ile Lille karşı karşıya geldi. Nefes kesen 7 gollü mücadeleyi ev sahibi PSG 4-3'lük skorla kazanmayı başardı.

Maça hızlı başlayan PSG, 11'de Mbappe ve 17'de Neymar'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

Müthiş bir geri dönüşe imza atan Lille, 24'te Diakite, 58'de David (pen.) ve 69'da Bamba'nın kaydettiği gollerle güçlü rakibi karşısında 3-2'lik üstünlük kurdu.

Pes etmeyen PSG, 87'de Mbappe ile skoru 3-3'e getirirken, son sözü ise Lionel Messi söyledi.

Arjantinli yıldız, 90+5'te frikikten kaydettiği mükemmel golle PSG'yi zafere taşıyan isim oldu.

Lider PSG bu sonuçla puanını 57'ye yükseltip, en yakın rakibi Marsilya ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı. 5. sıradaki Lille ise 41 puanda kaldı.

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