Müthiş bir geri dönüşe imza atan Lille, 24'te Diakite, 58'de David (pen.) ve 69'da Bamba'nın kaydettiği gollerle güçlü rakibi karşısında 3-2'lik üstünlük kurdu.

Pes etmeyen PSG, 87'de Mbappe ile skoru 3-3'e getirirken, son sözü ise Lionel Messi söyledi.

Lider PSG bu sonuçla puanını 57'ye yükseltip, en yakın rakibi Marsilya ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı. 5. sıradaki Lille ise 41 puanda kaldı.