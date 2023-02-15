Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi

PSG: 0 - Bayern Münih: 1 MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint Germain'i 1-0 mağlup etti.

Giriş: 15.02.2023 - 01:06 | Güncelleme: ABONE OL
PSG: 0 - Bayern Münih: 1 MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında kazanan taraf Bayern Münih oldu. PSG'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Bavyera ekibi, tur için avantaj elde etti.

Parc des Princes Stadı'ndaki mücadelede takımlar, Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Bayern Münih'in galibiyet golünü 53. dakikada Kingsley Coman kaydetti.

PSG'nin ise iki golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Bayern Münih'te Benjamin Pavard 90+1. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelenin rövanşı 8 Mart tarihinde Allianz Arena'da oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Uludağ'da kaybolan çocuk 4 saat sonra bulundu
Uludağ'da kaybolan çocuk 4 saat sonra bulundu
Türkiye Tek Yürek Kampanyası
Türkiye Tek Yürek Kampanyası
Osmaniye'de depremde yıkılan binalara ilişkin 4 tutuklama
Osmaniye'de depremde yıkılan binalara ilişkin 4 tutuklama
Şanlıurfa'da asılsız deprem enkazı paylaşımına gözaltı
Şanlıurfa'da asılsız deprem enkazı paylaşımına gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.