Protein kaynaklarınızda yanılıyor olabilirsiniz! Yanlış tüketimde istenmeyen sonuçlara yol açabilecek 10 protein kaynağı!
Günlük yaşamımızda protein alımını artırmak için birçok besin tüketiyoruz. Ancak bu "sağlıklı" görülen seçimler bazen yanıltıcı olabilir. Protein kaynaklarını daha yakından tanıyarak bilinçli tercihler yapmak mümkün!
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Protein, kas yapımı, bağışıklık sistemi, hormon ve nörotransmitter üretimi gibi vücudun hayati süreçleri için kritik bir besin öğesidir. Aynı zamanda kilo kaybını desteklemek, vücut kompozisyonunu iyileştirmek ve kan şekeri düzenlemesine yardımcı olmak gibi faydaları vardır.
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Ancak bazı besinler, protein açısından zengin olarak tanıtılsa da gerçekte yeterince protein içermemektedir. İşte yaygın olarak yanlış anlaşılan 10 gıda ve doğru protein kaynakları hakkında bilgiler!
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1. FISTIK EZMESİ
Fıstık ezmesi, E vitamini ve folat gibi faydalı besinler açısından zengindir. Ancak genellikle "protein deposu" olarak görülse de, bu algı yanlıştır.
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İki yemek kaşığı (32 gram) fıstık ezmesi sadece 8 gram protein içerir ve bu miktar, yeterli protein alımı için yetersizdir. Ayrıca aynı porsiyon 200 kalori gibi yüksek bir enerji içerir. Bu nedenle, yeterli protein elde etmek için çok daha fazla miktarda tüketmek gerekir ki bu da fazla kalori alımına yol açabilir.
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Fıstık ezmesi; smootie, tost veya tatlı tariflerinde lezzetli bir katkı olarak kullanılabilir. Ancak daha yoğun bir protein kaynağı için protein tozları ile kombinlemek önemlidir.
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2. SADE YOĞURT
Yoğurt, hem kahvaltı hem de atıştırmalık için popüler bir seçenektir. Ancak, sade yoğurt çeşitleri, protein açısından yüksek bir kaynak değildir.
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170 gram sade düz yoğurt, sadece 8.92 gram protein içerirken, aynı miktarda sade Yunan yoğurt 17.3 gram protein sunar. Bu nedenle yoğurt, protein alımını artırmak isteyenler için daha iyi bir tercihtir.
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3. PROTEİN BARLAR VE LOKMALAR
"Protein barı" veya "protein lokması" olarak pazarlanan ürünlerin birçoğu, porsiyon başına sınırlı miktarda protein içerir.
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Örneğin, bir çeşit protein barı iki barlık porsiyonda sadece 8 gram protein sağlar. Oysa ki iki yumurta, bir dilim peynir ve bir miktar taze meyveyle yapılan bir kahvaltı, iki katından fazla protein içerebilir.
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Protein barı alırken, porsiyon başına en az 12 gram protein içeren seçenekleri tercih etmek önemlidir. Lifle zenginleştirilmiş protein barları, tokluk hissini artırarak kalori alımını azaltmaya yardımcı olabilir.
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4. SMOOTIE'LER
Smootie'ler, protein açısından genelde düzensiz bir yapıya sahiptir. Satın alınan hazır smootie'ler, protein içermediklerinde genelde fazla şeker bulundurur. 15-30 gram protein içeren ve şekersiz alternatiflere yönelmek, daha doğru bir tercih olacaktır.
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Evde hazırlayacağınız smootie'lere donmuş meyveler, bitki bazlı sütler ve 25 gram protein içeren peynir altı suyu tozu ekleyerek protein içeriğini artırabilirsiniz.
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5. CHİA TOHUMLARI
Chia tohumları, lif, magnezyum, kalsiyum gibi birçok faydalı besin içermesine rağmen, protein açısından yetersizdir.
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28 gram chia tohumu sadece 4.68 gram protein sağlar. Tüketilen porsiyon miktarı genelde daha düşük olduğu için bu miktar çok da önemli bir protein kaynağı değildir. Ancak chia tohumları, sindirim sağlığı için önemli olan lif ve magnezyum gibi faydalı içeriklerle doludur.
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6. ET SUYU
Çorbalarınıza veya yemeklerinize protein eklemek için doğru et suyu seçmek önemlidir. Çoğu kişi, hayvansal bazlı tüm et sularını protein açısından zengin sanır. Ancak durum farklıdır.
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Bir bardak tavuk suyu sadece 3.26 gram protein içerir. Buna karşın, bir bardak kemik suyu, tavuk suyuna göre üç kat daha fazla protein içerir. Bu nedenle, protein ıçeriğini artırmak için yemeklerinizde kemik suyunu tercih edebilirsiniz.
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7. GRANOLA BARLARI
Granola barları, genelde karbonhidrat ve lif sağlar; ancak protein içeriği düşüktür.
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Bazı granola barları sadece birkaç gram protein içerir. Tokluk hissi yaratmak ve kan şekeri düzenlemesine yardımcı olmak için, porsiyon başına en az 12 gram protein içeren granola barları tercih edebilirsiniz.
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8. HUMUS
Humusun ana malzemesi olan nohut, yeterince büyük porsiyonlarda protein içeren bir gıdadır. Ancak humus genellikle küçük porsiyonlarda tüketildiği için bu avantajı sunmaz.
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Bir çeyrek bardak humus sadece 4.77 gram protein sağlar. Yine de, humusı daha yoğun protein içeren besinlerle birleştirerek bitkisel bazlı yemeklere protein takviyesi yapabilirsiniz.
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9. BİTKİSEL SÜTLER
Hayvansal bazlı sütlerin protein içeriği yüksekken, çoğu bitkisel bazlı süt bu konuda zayıftır. Bir bardak badem sütü 1 gramdan az protein içerirken, hindistancevizi sütü protein içermez.
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Soya sütü gibi daha yüksek proteinli bitkisel bazlı sütleri tercih etmek daha faydalı olacaktır. Kahve veya içeceklerinize kolajen peptit eklemek de protein takviyesi yapmanın etkili bir yolu olabilir.
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10. KİNOA
Kinoa, beyaz pirinç gibi popüler tahıllara göre daha yüksek protein içerdiği için genelde "protein kaynağı" olarak tanıtılır. Ancak tek başına yeterince protein sağlamaz.
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Bir bardak kinoa 8 gram protein içerirken, beyaz pirinç aynı porsiyonda 3.52 gram protein sunar. Kinoayı, fasulye, tavuk, edamame veya tempeh gibi daha yüksek protein içeren gıdalarla birleştirerek dengeli bir öğün oluşturabilirsiniz.
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