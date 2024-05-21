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        Haberler Sağlık Prostattan beynine sıçrayan 3 tümörden 4 saatlik ameliyatla kurtuldu - Haberler

        Prostattan beynine sıçrayan 3 tümörden 4 saatlik ameliyatla kurtuldu

        Konya'da yaşayan 76 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım, prostat muayenelerinden sonuç beklerken başvurduğu beyin ve sinir cerrahisi bölümünde tespit edilen beynindeki 3 tümör alınarak taburcu edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:22 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:22
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        Prostattan beynine sıçrayan 3 tümörden 4 saatte kurtuldu
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        Ali İhsan Yıldırım, yaklaşık 3 ay önce idrar yapmada zorlanma, sık idrara çıkma gibi şikayetlerde üroloji uzmanına başvurdu. Tahlil ve tetkikleri yapılan Yıldırım, biyopsi sonucunu beklediği sırada yürüyüşte bozulma, çabuk sinirlenme, unutkanlık şikayetleriyle Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Kalkan'a ulaştı.

        Yapılan görüntülemelerde Yıldırım'ın beyninde çeşitli büyüklükte 3 tümör tespit edildi. Biyopsi sonucunda da prostat kanseri teşhisi konulan Yıldırım'ın beynindeki metastaz (kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında başka bölgelere sıçraması) üç tümör ameliyatla alındı.

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        "AYNI ANESTEZİ ALTINDA HASTAYA İKİ AYRI AMELİYAT YAPTIK"

        Prof. Dr. Kalkan, 3 ay önce baş ağrısı, yürürken dengesizlik, unutkanlık, çabuk sinirlenme şikayetleriyle kendisine başvuran Yıldırım'ın nörolojik muayenesinde yürüyüşünde dengesizlik ve konuşmasında bozukluk olduğunu anlattı.

        Çekilen beyin MR'ında hastanın beyninde 3 kitlesel tümör tespit ettiklerini belirten Kalkan, şunları kaydetti: "Hastanın prostat öyküsü dolayısıyla bunun prostata bağlı bir metastatik beyin kanseri olduğunu gördük. Tümörlerin yeri kritik değildi. Bir tanesi görmesinde kısmen sorun çıkartabilirdi. Kafatasından iki ayrı kapak kaldırma işlemiyle 3 tümörü de çıkarttık. Aynı yerden tümüne ulaşmak mümkün değildi, aynı seansta, aynı anestezi altında hastaya iki ayrı ameliyat yaptık. Hastamızı 1 gün yoğun bakımda takip ettik. Hastamızın onkoloji ve üroloji konsültasyonlarını yaptık. Prostat açısından onkolojik tedavisi başladı. Kitlenin biri 3-3,5 santimetre, bir tanesi 2-2,5 santimetre, diğeri de 1,5-2 santimetre çapındaydı. Ameliyat 4 saat civarında sürdü. Beyinle ilgili onkolojik tedavisi başladı. Ürolojik açıdan prostat tedavisi devam ediyor. Bundan sonra tedavisi tıbbi onkoloji bölümünde devam edecek."

        "PROSTATTAN KORKMADIM, BEYİNDEN KORKTUM"

        Ali İhsan Yıldırım, yaklaşık 3 ay önce unutkanlık, aşırı sinirlenme nedeniyle doktora başvurduğunu anlattı.

        Prostat muayenesi olduğunu ve oradan sonuç beklediğini hatırlatan Yıldırım, "Direncimi hiç kaybetmediğimi ben de bildim doktor da bildi. Prostattan korkmadım da beyinden korktum. 'Zaman yok' denilince çok korktum. Bugün ameliyatın 4. günü. Kendimi iyi hissediyorum. Hiç ameliyat olmamış gibiyim, aklım başımda, direncim yerinde. Doktora başvurmadan önce endişe duyuyordum. Doktoru görünce içime çok sindi, ben kolay kolay ameliyat olmazdım" diye konuştu.

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