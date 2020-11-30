Profiterol nasıl yapılır? En kolay profiterol tarifi tatlıseverler tarafından merak konusu oldu. İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz profiterol yapılışı haberimizde sizlerle
PROFİTEROL MALZEMELERİ
Hamuru için
1 su bardağı su
100 gr margarin
1 tatlı kaşığı şeker
1 cimcik tuz
1 paket vanilin
1 su bardağı un
4 yumurta
Kreması için
7 yemek kaşığı şeker
3 yemek kaşığı un
1 paket vanilin
Yarım litre süt
Çikolata sosu için
1 yemek kaşığı mısır nişastası
4 yemek kaşığı şeker
3 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilin
3 su bardağı süt
PROFİTEROL NASIL YAPILIR?
Hamur için tencerede su,margarin,tuz ve şeker kaynatılır,un eklenerek sürekli karıştırılır,hamur kıvamını alınca ocakta pişirilmeden kenara alınır,ılıklaşınca yumurtalar tek tek kırılır pürüzsüz bir hamur elde edilince kaşık veya pasta enjektörüyle yağlı kağıt serilen veya yağlanan tepsiye hamur ceviz büyüklüğünde,aralarında mesafe bırakılarak dizilir (fazla kabaracakları için hamurlar büyük yapılmamalıdır ve birbirine yakın dizilmemelidir),bu hamurdan 30 profiterol çıkıyor.Fırında 170 derecede fazla kızartmadan pişirilir ve kesinlikle pişmeden fırının kapağı açılmamalıdır pişmeden açılırsa profiteroller söner,fırınınız saç fırın ise içini göremiyorsanız 25 dk pişmesi yeterli olacaktır. Dîğer tarafta tencerede krema malzemeleri karıştırılarak krema pişirilir ve soğumaya bırakılır,çikolata sosuda hazırlanır oda aynı şekilde soğumaya bırakılır,soğuyunca kıvam alması için bir müddet buzdolabında bekletilir,isterseniz hazır çikolata sosuda kullanabilirsiniz. Soğuyan profiteroller ortadan yarısını geçecek kadar kesilir ve içine iki tatlı kaşığı krema koyularak servis tabağına dizilir,dolapta dinlenip katılaşan çikolata sosundan üzerlerine gezdirilir ve servis yapılır...
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