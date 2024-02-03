Prof. Gül İrepoğlu’nun 'İstanbul'un Resmi' kitabı çıktı

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Türkiye İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi’nin kurucu küratörlüğünü üstlenen sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun müzenin süreli sergisine de adını veren İstanbul’un Resmi isimli kitabı İş Sanat koordinasyonunda hazırlandı ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle satışa sunuluyor.

Ülkemizin en geniş özel koleksiyonlarından biri kabul edilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki İstanbul peyzajlarından oluşan süreli sergiden yola çıkarak hazırlanan kitapta eser fotoğrafları Hadiye Cangökçe tarafından çekildi. Kitabın tasarımını ise ödüllü grafik tasarımcı Ulaş Eryavuz üstlendi.

Prof. Dr. İrepoğlu’nun özenle hazırladığı bu kitapta Koleksiyon’da yer alan 341 adet İstanbul peyzajına yer veriliyor. Tablolar ile dönemin İstanbul’unu semt semt gezmek, sokaklarına, mevsimlerine, balıklarına, teknelerine ve çiçeklerine bakarak “o anı” yeniden yaşamak mümkün.

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İrepoğlu: “İstanbul’a Duyulan Aşk ve İstanbul’un Işığı Tablolara Yansıyor”

İrepoğlu, iki denizi birleştiren ve iki kıtayı ayıran bu tılsımlı coğrafya ve onun doğurduğu şehir İstanbul’un derin bir ruha ve tarihe sahip olduğunu ifade ederek, kitap ile sanatçılar tarafından tuvallere taşınan bu ruhu okuyucuya aktarmayı ve kalıcı olmayı amaçladığını belirtiyor. İrepoğlu şunları ekliyor: “Tablolarda öne çıkan iki duygu var, ilki ressamların şehre duyduğu sevgi ve aşk… İkincisi ise İstanbul’un ışığını yakalama ve resmetme isteği. Kitapta İstanbul’u sadece tablolarla değil fotoğraflar, filmler ve şiirlerle de anlatmaya çalıştım. Gezginlerden alıntılar yaptım. Manzaralar aynı zamanda İstanbul için önemli görsel belgeler, İstanbul tabloları bu yönüyle de çok kıymetli”.

İstanbul’un Resmi Resim ve Heykel Müzesi mağazası RHM Dükkan’da her gün 10.00-19.00 saatleri arasında temin edilebiliyor. Ayrıca, kitabı Kültür Yayınları mağazaları ile seçkin kitabevlerinden edinmek, www.iskultur.com.tr adresinden sipariş etmek mümkün.

Yazar Hakkında

Mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde akademik kariyere geçmiş, doktora, doçentlik ve profesörlüğünü aynı bölümde almış, yazmaya vakit ayırmak üzere 2005’te erken emekli olmuştur.

Prof. Dr. İrepoğlu bu tarihten itibaren farklı televizyon kanallarında sanat, kültür ve tarih konulu programlar hazırlayıp sunmuştur. 2006-2012 yılları arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras Komitesi ve 2007-2008’te Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı başkanlıklarını yürütmüştür.

Osmanlı Sanatı ve Kültürü ile Türk Resim Sanatı alanlarında çok sayıda Türkçe ve İngilizce kitabı bulunan İrepoğlu, İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde Feyhaman Duran (1988) ve Zeki Faik İzer (1987) sergilerini düzenlemiş, pek çok sergide eş-küratörlük görevini üstlenmiştir. Tarihte yaşanmış hikayelerle İstanbul’un çeşitli dönemlerindeki yaşantılar üzerine kurguladığı romanları 15’ten fazla dile çevrilmiştir.

Gül İrepoğlu Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kurucu küratörüdür.