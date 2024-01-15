Prof. Gül İrepoğlu'ndan yeni kitap: 'Türk Resmini İzlemek'

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Türkiye İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi’nin kurucu küratörlüğünü üstlenen sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun müzenin kalıcı sergisine de adını veren Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu Işığında Türk Resmini İzlemek isimli kitabı RHM Dükkan ve İş Kültür Mağazalarında satışa sunuluyor.

1940’lardan bu yana biriktirilen ve bugün ülkemizin en geniş özel koleksiyonlarından bir kabul edilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yola çıkarak hazırlanan Türk Resmini İzlemek iki ciltten oluşuyor. İlk ciltte, Osman Hamdi Bey’den başlayarak ülkemizin resim tarihi ressamlar ve akımlar ile incelenebilirken, ikinci ciltte Koleksiyonda yer alan tüm eserlere dair görsel bir envanter kaydı sunuluyor.

Prof. Dr. İrepoğlu’nun özenle çalıştığı bu eserde Türk resmine dair bilgi vermenin yanı sıra kolay okunurluk sağlamak amaçlanıyor. Konuya ilişkili panoramalar sunan kitap hem görsel hafızayı tazeliyor, hem de sanatçılara içten bir bakış sunuyor.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu Işığında Türk Resmini İzlemek adlı kitabı Resim ve Heykel Müzesi mağazası RHM Dükkan’dan veya www.iskultur.com.tr adresinden sipariş edebilirsiniz.

Yazar Hakkında

Mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde akademik kariyere geçmiş, doktora, doçentlik ve profesörlüğünü aynı bölümde almış, yazmaya vakit ayırmak üzere 2005’te erken emekli olmuştur.

Prof. Dr. İrepoğlu bu tarihten itibaren farklı televizyon kanallarında sanat, kültür ve tarih konulu programlar hazırlayıp sunmuştur. 2006-2012 yılları arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras Komitesi ve 2007-2008’te Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı başkanlıklarını yürütmüştür.

Osmanlı Sanatı ve Kültürü ile Türk Resim Sanatı alanlarında çok sayıda Türkçe ve İngilizce kitabı bulunan İrepoğlu, İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde Feyhaman Duran (1988) ve Zeki Faik İzer (1987) sergilerini düzenlemiş, pek çok sergide eş-küratörlük görevini üstlenmiştir. Tarihte yaşanmış hikayelerle İstanbul’un çeşitli dönemlerindeki yaşantılar üzerine kurguladığı romanları 15’ten fazla dile çevrilmiştir.

Gül İrepoğlu Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kurucu küratörüdür.