Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Resim Prof. Gül İrepoğlu'ndan yeni kitap: 'Türk Resmini İzlemek'

        Prof. Gül İrepoğlu'ndan yeni kitap: 'Türk Resmini İzlemek'

        Prof. Dr. Gül İrepoğlu'nun Türkiye İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi'nin kalıcı sergisine de adını veren 'Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu Işığında Türk Resmini İzlemek' isimli kitabı RHM Dükkan ve İş Kültür Mağazalarında satışa çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 15:46 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Türk Resmini İzlemek'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi’nin kurucu küratörlüğünü üstlenen sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun müzenin kalıcı sergisine de adını veren Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu Işığında Türk Resmini İzlemek isimli kitabı RHM Dükkan ve İş Kültür Mağazalarında satışa sunuluyor.

        1940’lardan bu yana biriktirilen ve bugün ülkemizin en geniş özel koleksiyonlarından bir kabul edilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yola çıkarak hazırlanan Türk Resmini İzlemek iki ciltten oluşuyor. İlk ciltte, Osman Hamdi Bey’den başlayarak ülkemizin resim tarihi ressamlar ve akımlar ile incelenebilirken, ikinci ciltte Koleksiyonda yer alan tüm eserlere dair görsel bir envanter kaydı sunuluyor.

        Prof. Dr. İrepoğlu’nun özenle çalıştığı bu eserde Türk resmine dair bilgi vermenin yanı sıra kolay okunurluk sağlamak amaçlanıyor. Konuya ilişkili panoramalar sunan kitap hem görsel hafızayı tazeliyor, hem de sanatçılara içten bir bakış sunuyor.

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu Işığında Türk Resmini İzlemek adlı kitabı Resim ve Heykel Müzesi mağazası RHM Dükkan’dan veya www.iskultur.com.tr adresinden sipariş edebilirsiniz.

        Yazar Hakkında

        Mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde akademik kariyere geçmiş, doktora, doçentlik ve profesörlüğünü aynı bölümde almış, yazmaya vakit ayırmak üzere 2005’te erken emekli olmuştur.

        Prof. Dr. İrepoğlu bu tarihten itibaren farklı televizyon kanallarında sanat, kültür ve tarih konulu programlar hazırlayıp sunmuştur. 2006-2012 yılları arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras Komitesi ve 2007-2008’te Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı başkanlıklarını yürütmüştür.

        Osmanlı Sanatı ve Kültürü ile Türk Resim Sanatı alanlarında çok sayıda Türkçe ve İngilizce kitabı bulunan İrepoğlu, İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde Feyhaman Duran (1988) ve Zeki Faik İzer (1987) sergilerini düzenlemiş, pek çok sergide eş-küratörlük görevini üstlenmiştir. Tarihte yaşanmış hikayelerle İstanbul’un çeşitli dönemlerindeki yaşantılar üzerine kurguladığı romanları 15’ten fazla dile çevrilmiştir.

        Gül İrepoğlu Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kurucu küratörüdür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #Türkiye İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi
        #gül irepoğlu
        #RHM Dükkan
        #iş kültür
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Amir Hadziahmetovic üzüntüsü
        Amir Hadziahmetovic üzüntüsü
        Yurt dışı gayrimenkul yatırımı katlandı
        Yurt dışı gayrimenkul yatırımı katlandı
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        3 yıl uğraş verdi! Vahşi hayvan haritası çizdi
        3 yıl uğraş verdi! Vahşi hayvan haritası çizdi
        3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçakladı!
        3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçakladı!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Kemerburgaz sahaları üç aya hazır!
        Kemerburgaz sahaları üç aya hazır!
        Habertürk Anasayfa