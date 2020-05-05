Tüm dünyayı etkisi altına alarak her geçen gün enfekte ve ölüm sayılarının artmasına sebep olan koronavirüse karşı uzmanlar çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Koronavirüsle yakın RNA grubuna sahip diğer virüslere karşı etkili olan ilaçları deneyen uzmanlar bir sonuç almayı ümit ederken, diğer taraftan virüse karşı sıcağın etkili olacağı tezi uzun zamandır tartışılıyor.
56 DERECELİK SICAKLIKTA 15 DAKİKA YAŞIYOR
Virüse karşı gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip eden Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, insan vücudunun 37 derece olduğunu ve bu derecelerde virüsün çoğalarak yaşayabileceğini, 56 derecelik sıcaklıkta ise virüsün 15 dakika yaşadığını söyledi.
Vücut ısısının yükselmesi halinde bağışıklık sisteminin daha etkili hale geldiğini kaydeden Prof. Dr. Usta, “Sıcaklık bir çağrıdır, ancak hiçbir zaman virüsü öldürecek sıcaklığa çıkılmaz. Bazı insanlar ağızlarını ve vücutlarını sıcak suyla temas ederek virüsü öldüreceklerini sanıyor. Bu yanlıştır. Böyle yaparak vücudunuzun fonksiyonlarına zarar verirsiniz" dedi.
Sıcaklık artışının virüsün yayılma hızını yavaşlatacağını düşündüğünü belirten Prof. Dr. Usta, “Sıtma ilacı çok düşük dozlarda kullanıldığında etki ettiğini gördük. Klinik çalışmalarda da görülüyor ki hidroksiklorokinin (sıtma ilacı) de gerek bağışıklık sistemi üzerine olan etkileri ve virüse etkileri nedeniyle bu ilacın çok önemli ve elzem bir ilaç olduğuna inanıyorum, bu ilaçtan umutluyum" diye konuştu.
ULUSAL AŞI GELİŞTİRMEK ÇOK ÖNEMLİ
İlacın ucuz olmasının da önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Coşkun Usta, ilacın Türkiye'deki sonuçlarını da merakla beklediklerini ifade etti. Virüsün hızla mutasyona uğrayarak yayılmasıyla ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Usta, “Bu mutasyon, aşı ve ilaç çalışmalarının yavaşlamasına ve gecikmesine neden oluyor. Bize gelen virüsün yapısının ortaya çıkarılması gerekiyor. ABD'de elde edilen bir aşı bizde çalışmayabilir. Ulusal aşı geliştirmek çok önemli. Türkiye aşı yapmış bir ülkedir. Sadece enerjiyi buraya vermek gerekiyor" dedi.
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