Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Prof. Dr. Şenol: Acile başvurular yüzde 50 arttı

        Prof. Dr. Şenol: Acile başvurular yüzde 50 arttı

        İzmir'de gribal enfeksiyon bulgularıyla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurularda yüzde 50'den fazla artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güneş Şenol, bu başvuruların daha da artmasını beklediklerini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Acile başvurular yüzde 50 arttı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güneş Şenol, her yıl kış aylarında soğuk algınlığı şikayetlerinin arttığını kaydetti. Özellikle acil servise hem erişkin hem çocuk hasta geldiğini anlatan Prof. Dr. Şenol, sürecin sürpriz olmadığını belirterek, "İki, üç hafta öncesine göre polikliniğe başvurularda en az yüzde 50 artış var. Acilde ise daha da fazla oranda gribal enfeksiyon bulgularıyla başvuran erişkin ve çocuk hasta görüyoruz. Bakanlık yıllardır bunu takip ediyor. Tahmin ettiğimiz gibi en fazla influenza, koronavirüs, parainfluenza enfeksiyonları geliyor. Ancak her başvuruda hangi virüsün olduğunu ayırt etmek çok gerekli değil. Hastalığın ne kadar ağır olduğu ve nereye kadar evrilebileceğini öngörmemiz gerektiğinden özellikle yaşlı ve eşlik eden başka hastalıklara sahip kişilerin eklenebilecek problemleri öngörmek açısından virüsün türü önemli olabiliyor. Zaten ağır seyredecek enfeksiyonlar, laboratuvar bulgularıyla kendini belli ediyor. Onlarda ek önlemler almak gerekiyor. Bağışıklığı normal, erişkin ve herhangi bir ek hastalığı olmayan kişilerde beklentimiz, bulguların birkaç gün içinde gerilemesidir" ifadelerini kullandı.

        TOPLUMSAL SORUMLULUK VURGUSU

        En sık nezle olgusuna rastladıklarını Prof. Dr. Şenol, bunların ateşsiz, burun akıntısı, hapşırık ve göz kızarıklığıyla seyreden hastalık grubu olduğunu kaydetti.

        Bunun yanı sıra üst solunum yolu enfeksiyonu, grip, influenza ya da Covid-19 dışı diğer koronavirüs enfeksiyonlarının da görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Şenol, "Grip benzeri hastalık yapan, bazı alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan hastalıklar son haftalarda arttı. Giderek artmasını bekliyoruz. Hastaların kapalı alanda vakit geçirmesi bulaş riskini arttırıyor. Kişinin hastalığı hafif geçirmesi için genel bağışıklığı arttırıcı, uyku düzeni ve açık alan aktivitelerine ağırlık verilmesi gerekir. Şikayetler başladığında önce aile hekimlerine başvurulmalı. Onların yönlendirmesi doğrultusunda ilgili birimler müdahaleyi gerçekleştiriyor. Hasta olan kişilerin ve çocukların mümkün olduğu kadar kapalı alanlarda bulunmaması, işe ya da okula gitmemesi sağlıklı insanlardan uzak durmaya çalışması toplumsal sorumluluğun bir gereğidir" açıklamalarında bulundu.

        'GRİP OLGULARI KÜMELENME BAŞLADI'

        Hasta kişilerin zorunluluk hallerinde topluluk içinde bulunması gerektiğinde maske takarak virüsün etrafa saçılmasını engelleyebileceğini belirten Prof. Dr. Şenol, alışveriş merkezlerinde ve toplu taşıma araçlarında maske takılması gerektiğini ifade etti.

        Risk grubunda olan kişilerin, influenza geçirmediyse halen grip aşısı yaptırabileceğini kaydeden Prof. Dr. Şenol, "Grip aşısını belli risk faktörleri olan kişilere, 65 yaş üzeri, kronik bronşiti olanlar ve bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullananlara tavsiye ediyoruz. Verilerimize göre dünyada da Türkiye'de de grip olguları kümelenmeye başladı. Risk grubunda olan kişiler eğer influenza geçirmediyse halen aşı yaptırabilir. Covid-19 ya da influenza aşılarının iddiası, 'Bu aşıyı olduk, hiçbir şekilde enfeksiyon bulaşmaz' değildir. Özellikle bu grup aşılarda amaç, enfeksiyonun klinik olarak ortaya çıkmamasıdır. Temelde bizim beklentimiz hastaneye, yoğun bakıma yatışların, entübasyon ve ölümlerin azaltılmasıdır. Aşılar bu konuda başarılıdır. Yan etkileri de göz ardı edilebilecek kadar azdır" dedi.

        "ANTİBİYOTİKLER GEREKSİZ VE ÇOK FAZLA KULLANILIYOR"

        "Antibiyotiklerin gereksiz ve çok fazla kullanıldığını görüyoruz" diyen Prof. Dr. Şenol, “Soğuk algınlığı kliniği olan hastalarda öncelikle düşünülmesi gereken ilaç grupları değildir. Bazen grip tarzı enfeksiyonlardan sonra bu virüsün yaptığı yapısal hasarlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı antibiyotik kullanılması gereken durumlar oluşabiliyor. Ama bu çok nadirdir. Bir günlük burun akıntısında asla antibiyotiğin hiçbir yeri ve iyileştirici etkisi yoktur. Sadece kişi kendini güvenli modda hissedebilir. Aile hekiminin önerisiyle ağrı kesici, öksürük için rahatlatıcı ilaçlar kullanılabilir. İstirahat ile bu süreç atlatılabilir. İnfluenza ve koronavirüs enfeksiyonlarında ise Covid-19'un dışında soğuk algınlığı benzeri enfeksiyonlara yol açan koronavirüsler var. Bunlar mevsimsel olarak karşımıza çıkar. Bu virüslerde hastalık süreci biraz uzayabilir. Ateş ve vücut ağrısının yanında bazen birkaç hafta süren öksürük şikayetleri olabilir" diye konuştu.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
        Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Habertürk Anasayfa