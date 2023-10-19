Prof. Dr. Şener'den Covid- 19 uyarısı: Kış döneminde yaygın ve baskın olacak

REKLAM advertisement1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şener, Türkiye'de bu kış döneminde solunum yolları viral enfeksiyonları arasında en yaygın ve baskın olarak Covid-19'un görüleceğini söyledi.

"ÇOK KÖTÜMSER OLUR"

Dünya genelinde viral enfeksiyonların seyrine bakıldığında Covid-19'un dengeleri sarsıcı oranda baskınlığının halihazırda hafiflemediğine dikkat çeken Prof. Dr. Şener, "Ama bu şu demek değil ki; 2-3 yıl öncesinde yaşadığımız gibi Covid-19 enfeksiyonlarında ciddi anlamda hastane yatış oranlarında artış olacak. En azından ülkemiz için böyle bir şey gündemde değil gibi görünüyor. Dünyanın geneline baktığımızda özellikle yaşlı nüfus fazla olan İngiltere, ABD, Fransa gibi ülkelerde maalesef hastaneye başvuru, yoğun bakıma yatış ve test pozitiflik oranlarında ciddi bir artış var. Türkiye gibi daha genç nüfusa sahip ülkelerde aynı senaryonun olacağını söylemek çok kötümser olur" dedi.

"COVID ŞU AN BASKIN DEĞİL"

Covid-19'un şu an baskın olmadığını da hatırlatan Prof. Dr. Şener, "Hastaneye, yoğun bakıma yatış oranlarında ve beklenmeyen ölüm, dolaylı ölümler ya da direkt ölümler anlamında ciddi bir artış olmayacaktır. Türkiye'de solunum yolları viral enfeksiyonlarında acil servise başvuru oranlarında bir artış var ama bunların içerisinde Covid-19 baskın seyrediyor diyemeyiz" diye konuştu.