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        Haberler Sağlık Prof. Dr. Şaban Şimşek zor katarakt ameliyatlarında uyguladığı 'Şimşek Tekniği'ni tıp dünyasına tanıtma yolunda

        Prof. Dr. Şaban Şimşek şimdi de zor katarakt ameliyatlarında uyguladığı tekniği tıp dünyasına tanıtma yolunda

        Prof. Dr. Şaban Şimşek, glokomda göz içinden dışarı çıkmakta zorlanan ve birikerek göz tansiyonunu artıran sıvının dışarı çıkmasını kolaylaştıran çalışmasıyla tıp literatürüne girmişti. Oftalmoloji dalında dünyanın bilimsel değeri en yüksek dergilerinden birinde yayınlanan bu çalışma sayesinde artık dünyanın farklı ülkelerinden cerrahlar, Türk hekimin soyadıyla anılan "Şimşek Tekniği" ni uygulayacak. Dr. Şimşek şimdi de çok eskimiş, sertleşmiş, göz içindeki bazı hücrelerin azaldığı zor kataraktlarda, eski teknikle yeni tekniğin avantajlarını birleştirerek ameliyatın en kritik aşamasını sıfır travma ile gerçekleştiren çalışmasıyla tıp literatürüne girmeye aday. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi

        Giriş: 07.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:51
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        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
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        Glokom göz içi tansiyonunun artmasının, göz sinirine hasar vermesi, görme alanını bozması ve görme keskinliğini düşürmesi sorununa verilen isim. Katarakttan sonra en yaygın göz problemi olarak görülen bu sorun, körlüğün başta gelen nedenleri arasında yer alıyor. Göz içinde var olan sıvının dışarı çıkmasındaki zorluğun, glokomun meydana gelme nedeni olduğu belirtiliyor.

        Prof. Dr. Şaban Şimşek
        Prof. Dr. Şaban Şimşek

        GLOKOM TEDAVİSİNDE TÜP UYGULAMASI DAHA GÜVENLİ HALE GELDİ

        Glokom tedavisinde, ilaçların yetersiz olduğu durumlarda ameliyat ihtiyacı doğuyor. Bu noktada amacın gözün içinde biriken sıvının dışarı çıkmasını kolaylaştırmak olduğu belirtiliyor. Sorunu gidermek için uygulanan pek çok ameliyat türü olsa da son zamanlarda (özellikle hastalığın geç evrelerinde) tüp uygulaması yapıldığına dikkat çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Göz Kliniği Şefi Prof. Dr. Şaban Şimşek, bu uygulamayı yaparken karşılaştıkları zorluktan bahsediyor ve "Bu ameliyat sırasında tüpün üzerini örttüğümüz zarda açılmalar, enfeksiyonlar, bunların sonucunda tüpün değiştirilme ihtiyacı ve başarısızlıklar oluyordu. Bunu engellemek için tüpü, gözün duvarının içinden geçirmeye başladık. Buna benzer işlemi bizim dışımızdaki bazı göz doktorları da uygulamaya başlamıştı. Farkımız, geliştirdiğimiz ve 'Şimşek Tekniği' adını verdiğimiz bu yeni teknikle, tüpü gözün duvarının içinden tek seferde ve sadece bir enjektör iğnesiyle geçecek şekilde kolaylaştırıp daha güvenli hale getirmemiz oldu. Böylelikle ameliyat süresinin kısalmasının yanında özel bıçakla yapılan işlemin riskleri de azaldı" diyor.

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        ŞİMŞEK TEKNİĞİ TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

        Çalışması çok önemli bir bilimsel dergi olan "European Journal of Ophthalmology"'de yayımlanan Şimşek, bu çalışmasının tıp literatürüne girdiğini ve soyadıyla tescillendiğini söylüyor. "Bu tescil bu alanda ülkemiz için bir ilktir" diyen Şimşek, bu tekniği tercih eden cerrahlar bundan sonra dünyanın neresinde olursa olsun bu ameliyatı 'Şimşek Tekniği ile yaptık' diyecekler. Bu ülkemiz ve milletimiz adına gurur verici" diyor.

        DÜNYAYA TANITILMAYI BEKLEYEN YENİ ÇALIŞMA

        Prof. Dr. Şaban Şimşek literatüre girmesini beklediği bir çalışması daha olduğuna dikkat çekiyor ve bunun katarakt ile ilgili olduğunu söyleyerek, "Çoğu doktor sorun yaşama olasılığı yüksek olduğu için zor kataraktı olan hastaları ameliyat etmek istemiyor. Ben ve ekibim 'Zor katarakt' olarak adlandırdığımız çok bekletilmiş, çok sertleşmiş veya bir takım hücreleri sayısal ve kalite olarak azalmış hastalarda eski teknik (Ekke) ile şimdi uygulanmakta olan yeni tekniğin (Fako) avantajlı yönlerini birleştiren bir ameliyat gerçekleştiriyoruz. Uyguladığımız bu ameliyat çok daha güvenli olmasının yanında, operasyonun en kritik aşamasını neredeyse sıfır travmayla tamamlamamızı sağlıyor" diyor ve devam ediyor: "Bu ameliyatı 4-5 yıldır yapıyor, asistanlarıma ve uzmanlarıma da öğretiyorum. Sonuçlarından hem kendim hem de hastalarım çok memnunuz. Bunun da bir teknik olarak dünyaya tanıtılmasına dair bilimsel çalışmayı başlatmış durumdayız."

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