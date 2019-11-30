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Prof. Dr. Naci Görür’den İBB sitemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği deprem çalıştayında yer almamasına ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür "Marmara depreminin tartışıldığı bir oturuma çağırmadığınız Naci Görür 1999 deprem öncesinde ve 1999 deprem sonrasında Marmara’da yapılmış tüm araştırmaları koordine etmiş, araştırıcı olarak görev almış, yayın yapmış, ortak yayınlarda yer almış, konferanslar düzenlemiş, konferanslara katılmış, bu çalışmalarından dolayı NATO özel ödülü almış, NATO’nun desteği ile ilk deprem araştırmalarını başlatmış, Bilim Akademisi üyesi bir bilim adamıdır" ifadeleriyle sitem etti

30.11.2019 - 13:30 | Güncelleme:
Naci Görür
HABERTURK.COM

İBB'nin düzenleyeceği deprem çalıştayında yer almadığını öğrenen Prof. Dr. Naci Görür, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Görür'ün açıklaması şöyle:

Arkadaşlar, bugün sizinle dertleşmek istiyorum. Bu pazartesi ve salı günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir deprem çalıştayı düzenliyor. Dün öğrendim ki beni organizasyonun içine hiç bir şekilde koymamışlar. Ne bilim kuruluna, ne moderatör olarak ne de konuşmacı olarak... Elbette ki ben kişisel olarak bunu önemsemiyorum. Ama burada hizmet, emek, katkı, etik, liyakat ve hak gibi insanı insan, toplumu toplum yapan değerler gözardı edildiği için itiraz ediyorum. Onun için sizlere yazıyorum. Marmara depreminin tartışıldığı bir oturuma çağırmadığınız Naci Görür 1999 deprem öncesinde ve 1999 deprem sonrasında Marmara’da yapılmış tüm araştırmaları koordine etmiş, araştırıcı olarak görev almış, yayın yapmış, ortak yayınlarda yer almış, konferanslar düzenlemiş, konferanslara katılmış, bu çalışmalarından dolayı NATO özel ödülü almış, NATO’nun desteği ile ilk deprem araştırmalarını başlatmış, Bilim Akademisi üyesi bir bilim adamıdır. Acaba o oturumlara çağrılanlardan daha fazla ne yapmalıydı ki siz çağırsaydınız. Kişisel bir yaklaşım peşinde değilim ama bu haksızlığa, hoyratlığa itiraz ediyorum. Onların da bu durumu nasıl içlerine sindireceklerini merak ediyorum. Bu durumu hak, hukuk, adalet ve liyakata önem verdiğine inandığım sayın belediye başkanımızın bilmediğini düşünüyorum... Kendisinden randevü istedim, bekliyorum. Ona doğruları anlatmayı görev addediyorum. İlgili daire başkanı ve genel sekreteri telefonla aradım ama bana geri dönmediler. Saygılar

 

 

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