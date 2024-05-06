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        Haberler Sağlık Prof. Dr. Nacaroğlu: Hava kalitesi astımı ve şiddetini etkiliyor - Haberler

        Prof. Dr. Nacaroğlu: Hava kalitesi astımı ve şiddetini etkiliyor

        Hem çocuklarda hem yetişkinlerde artan astım hastalığına dikkati çeken Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, "Astım belirtileri arasında nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük bulunur. Özellikle küresel ısınmaya bağlı ortaya çıkan iklim değişiklikleri, hava kirliliği, işlenmiş ve paketli gıda tüketimin artması, alerjenlere daha sık maruz kalma, deterjan gibi çeşitli kimyasal maddelerin yaygın kullanımı gibi çevresel faktörler, astım dahil bütün alerjik reaksiyonların görülme sıklığını ve şiddetini artırdığı bilinmektedir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:47
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        "Hava kalitesi astımı ve şiddetini etkiliyor"
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        Çocuk Alerji İmmünoloji Uzmanı ve Astım Derneği Üyesi Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, 7 Mayıs Dünya Astım Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bu senenin temasının ‘Astım Eğitimi Güçlendirir’ olduğunu belirten Prof. Dr. Nacaroğlu, “Dünya Astım Günü, Dünya Sağlık Örgütü'nün ortak kuruluşu olan Küresel Astım Girişimi (GINA) tarafından düzenlenmektedir. Astımın farkındalığını arttırmak, önlenmesi ve tedavisi hakkında bilgi vermek, astım hastalarının yaşam kalitesini artırmak ve astımın neden olduğu ölümleri azaltmak amacıyla her yıl dünya genelinde kutlanmaktadır. 2024 yılında ‘Astım Eğitimi Güçlendirir’ temasıyla, bireylerin hastalıklarını etkin bir şekilde yönetmeleri ve tıbbi yardım ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tanımlamaları gerektiği vurgulanmaktadır” diye konuştu.

        SOLUNUM TERAPİSİ SEMPTOMLARI AZALTABİLİR

        Prof. Dr. Nacaroğlu, astımın dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir solunum yolu hastalığı olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: “Hem çocuklarda hem yetişkinlerde artan astım hastalığı sıklığı nedeni olarak genetik yatkınlığı olan bireylerde çevresel faktörler olduğu gösterilmiştir. Özellikle küresel ısınmaya bağlı ortaya çıkan iklim değişiklikleri, hava kirliliği, işlenmiş ve paketli gıda tüketimin artması, alerjenlere daha sık maruz kalma, deterjan gibi çeşitli kimyasal maddelerin yaygın kullanımı gibi çevresel faktörler, astım dahil bütün alerjik reaksiyonların görülme sıklığını ve şiddetini artırdığı bilinmektedir. Astımın temel özelliği, solunum yollarının aşırı duyarlı olmasıdır. Astım belirtileri arasında nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük bulunur. Bu faktörlerin anlaşılması ve doğru yönetilmesi, astım kontrolünün temelidir. Astım, doğru tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabilir ve tedavi, semptomların şiddetine ve sıklığına bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri arasında solunum yoluyla alınan inhaler ilaçlar yer alır. Ayrıca, solunum terapisi ve alerjenlerden kaçınma gibi yaşam tarzı değişiklikleri de semptomları azaltmaya yardımcı olabilir. Astım, herkesi etkileyebileceği için semptomlar hissedildiğinde hemen bir doktora başvurmak önemlidir. Erken teşhis ve doğru tedavi, astım semptomlarının kontrol altına alınmasına yardımcı olarak hastanın yaşam kalitesini artıracaktır.”

        “ASTIM EĞİTİMİ GÜÇLENDİRİR”

        Nacaroğlu, değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü: “Dünya Astım Günü, astımın yönetimi ve kontrolü konusunda toplumun her kesimine bilgi sağlama fırsatı sunar. "Astım Eğitimi Güçlendirir" temasıyla, her bireyin astım konusunda doğru bilgiye sahip olması ve bu sayede astıma bağlı şikayetlerin azaltılması hedeflenmektedir. Astım hakkında doğru bilgi sahibi olmak, sadece bireylerin değil toplumun da genel sağlığını önemli ölçüde iyileştirecektir. Bu nedenle, herkesin astım konusunda doğru eğitim ve uygun bakım alması hayati önem taşımaktadır. Ayrıca astım eğitimi, astım hastalarının belirtilerini ve tetikleyicilerini tanımlayarak, doğru tedavi seçeneklerini seçmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca astım hastalarının doktorları ile birlikte uygun tedavi planı oluşturarak, astımın kontrol altında tutulması ve hastalığın ilerlemesinin önlenmesi sağlanacaktır. Ek olarak astım eğitimi, astım hastalarının aileleri, arkadaşları ve toplumun geniş kesimleri tarafından da desteklenmelidir. Astım hakkında doğru bilgi sahibi olmak ve astım hastalarına destek vermek, hastaların hastalıkla mücadelesine destek olacaktır. Toplumun her kesiminden bireylerin astım hastalığı hakkında doğru bilgi edinmesi, astım hastalığın kontrol altında tutulması ve astım hastaların yaşam kalitesinin artırılması için de önemlidir. Astım eğitimi, astım hastalarının daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olurken, toplumun genel sağlığına da önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.”

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        #Dünya Astım Günü
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