07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti tarafından ekonomik iş birliğine ve yatırımların gelişmesine verdiği değerli katkılardan dolayı üstün hizmet madalyasına layık görüldü. Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, makamında düzenlenen törende, Prof. Dr. Ahmet Kırman’a üstün hizmet madalyasını tevdi etti.
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, öncelikle Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’a teşekkürlerini sunarken, şöyle konuştu: “Şişecam Topluluğu, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında global bir oyuncudur. Bugün 22 bin çalışanımız, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimiz ve 150 ülkeyi aşan satışlarımızla uluslararası ölçekte faaliyet gösteriyoruz. Yatırım stratejisini değer yaratan büyüme üzerine odaklayan Topluluğumuz, faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalara toplumsal ve ekonomik değer katmayı amaçlamaktadır.”
Şişecam Topluluğu’nun Tataristan’daki yatırımları 350 milyon dolara ulaştı
Dünya cam sektörünün ana faaliyet alanları olan düzcam, cam ev eşyası ve cam ambalajın üçünde birden faaliyet gösteren tek küresel üretici konumundaki Şişecam Topluluğu’nun Rusya Federasyonu’nda tüm bu faaliyet alanlarında yatırımları bulunduğuna dikkat çeken Kırman, şunları söyledi: “Rusya Federasyonu’nda 1,5 milyon tonun üzerinde yıllık üretim kapasitesine sahip olan Topluluğumuzun toplam yatırım tutarı ise 1,2 milyar dolar seviyesinin üzerindedir. Topluluğumuz Rusya Federasyonu’ndaki cam ambalaj ve cam ev eşyası yatırımlarına en son olarak Tataristan Cumhuriyeti’ndeki düzcam yatırımlarını eklemiştir. Saint-Gobain ortaklığıyla 210 milyon dolarlık yatırımla kurduğumuz 230.000 ton/yıl kapasiteli düzcam fabrikası 2014 yılında hayata geçti. Yüzde 100 Şişecam Topluluğu’nun yatırımı olan yıllık 3,2 milyon metrekare üretim kapasiteli otomotiv camları tesisi ise 100 milyon dolara mal oldu. Böylece sahip olduğu teknolojiler açısından dünyanın önde gelen düzcam ve otomotiv camları tesislerini devreye almış olduk. Bugün itibarıyla Tataristan’daki toplam yatırımlarımız ek ve idame yatırımlarla birlikte 350 milyon dolar seviyesine ulaştı. Topluluğumuz gerçekleştirdiği düzcam ve otomotiv camları üretim tesisleri yatırımlarıyla da büyük başarı göstererek, bölgedeki düzcam pazarında da önemli bir oyuncu haline gelmiştir.”
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