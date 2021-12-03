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Toyota, hafif ticari araç markası Hilux ve Proace City’den oluşan Toyota Professional ürün yelpazesini, Proace City Cargo ile genişletti.

Proace City Cargo, Dream ve Vision olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Araç, 100 beygir güç üreten 1.5 litrelik dizel motorla satışa sunuluyor.

Her iki tarafta bulunan sürgülü kapıları, akıllı kargo özelliği, katlandığında masaya dönüşebilen ön yolcu koltuğu, 220V ve 12V güç çıkışları gibi çözümlere yer verilen Proace City Cargo'da, elektronik park freni, arka park sensörü, sürücü kol dayama gibi donanımlar da yer alıyor.

Yapılan açıklamada, standart olarak 2.2 metre uzunluğa kadar taşıma mesafesi sunan Proace City Cargo, akıllı kargo özelliği sayesinde 3.4 metre uzunluktaki nesnelerin taşınmasına olanak sağlıyor. Bununla birlikte araç 4.4 metreküpe kadar da yükleme hacmi sunuyor.

Proace City Cargo, Proace City modeline göre 2975 mm ile 190 mm daha uzun aks aralığına ve 4753 mm uzunluğu ile 350 mm daha fazla uzunluğa sahip. 893 kg’lik (Dream versiyonunda 858 kg) yük taşıma kapasitesi bulunan araç, 2 euro palet kapasitesi ve 180 derece çift tarafa açılan arka kapılar ile alınabiliyor.

Yük taşıma odaklı geliştirilen Proace City Cargo'nun 242 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulduğu kaydedildi.