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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi ile bir arada

        Rusya Devlet Başkanı Putin Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi ile bir arada

        Rusya Devlet Başkanı Putin yeniden devlet başkanı seçilmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi. Pekin'de bir araya gelen Rus lider Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi görüşmeleri öncesinde açıklamalarda bulundu. Putin, "Rusya ve Çin'in ilişkilerinin hayati öneme sahip" olduğunu vurguladı, Xi ise iki ülke arasındaki ilişkilerin "bugüne kolay gelmediğini" ifade etti  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 08:02 Güncelleme: 16.05.2024 - 08:41
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        Rus lider Putin Çin'de
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeniden devlet başkanı seçilmesinden sonra ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Çin'e gitti. İki günlük ziyaret için Pekin'e giden Rus lider Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

        İki liderin buluşmasında her iki ülkenin milli marşları yüksek sesle çalınırken, Tiananmen Meydanı'nda çok sayıda büyük Rus ve Çin bayrağı dalgalandı.

        Putin'in Xi ve diğer üst düzey yetkililerle yapacağı görüşmelerde iki ülkenin "dostluk" ilişkilerini vurgulaması bekleniyor.

        "ÇİN VE RUSYA BUGÜNKÜ İLİŞKİLERE KOLAY GELMEDİ"

        Xi, Rusya Putin'e Çin ve Rusya'nın bugünkü ilişkilere kolay gelmediğini söyledi.

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        Putin'i karşıladıktan sonra açıklamalarda bulunan Xi, "Çin ve Rusya bugünkü ilişkilere kolay gelmedi, ilişkilere önem verilmeli. Çin her zaman iyi bir komşu, dost ve ortak olacaktır" ifadelerini kullandı.

        PUTİN: RUSYA-ÇİN İLİŞKİLERİ HAYATİ ÖNEME SAHİP

        Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya-Çin işbirliğinin kimseye karşı olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin hayati önem taşıdığını ifade etti.

        Rus lider Putin, "Rusya-Çin arasındaki ilişkin hayati önem taşıyor, kimse karşı değil. Bizim işbirliğimiz uluslararası arenada temel istikrar sağlayıcı" dedi.

        ÇİN'E UKRAYNA SAVAŞINDAKİ DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

        Çin devlet medyası Xinhua, Pekin'e gelmeden önce Vladimir Putin ile yaptığı uzun bir röportajı yayınladı ve Putin ile Xi arasındaki görüşmeyi "eski dostlar arasında bir diyalog" olarak tanımladı.

        Putin, Çin'in "Ukrayna'daki krizi çözme" yönündeki girişimlerini de övdü.

        Röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuşan Putin, "Ne yazık ki ne Ukrayna ne de Batılı patronlar bu girişimleri desteklemiyor. Karşılıklı saygıya ve birbirlerinin çıkarlarının dikkate alınmasına dayanan eşit, dürüst ve açık bir diyalog kurmaya hazır değiller." ifadelerini kullandı.

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        Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlatmasının ardından Rusya, Batı yaptırımlarına maruz kaldı. Putin, Xinhua'ya verdiği röportajda "batılı elitlerin" Rusya'yı "izole etme ve zayıflatma" çabalarını eleştirdi.

        Putin ve Xi 40'tan fazla kez buluştu; Çin cumhurbaşkanı en son Mart 2023'te Moskova'ya seyahat ederken, Putin ise Çin'in kuşak ve yol girişimi zirvesi için Ekim ayında Pekin'e gitti.

        Çin Devlet Başkanı Xi de geçen yıl devlet başkanlığında yeni döneme başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyareti için Rusya'yı tercih etmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Vladimir Putin
        #Xİ JİNPİNG
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