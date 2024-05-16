Meriç Aral ile Serkan Keskin'in düğünü yine ertelendi
Meriç Aral ile Serkan Keskin, daha önce tarihini iki kez değiştirdiği düğünü yine erteledi. Keskin; "Çok çalışıyoruz, ertelemek zorunda kalıyoruz" açıklamasında bulundu
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serkan Keskin, Sarıyer'de gerçekleştirilen bir etkinlikte tek başına görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Keskin; "Meriç sette şu an. Ben de setten çıktım. Yetişirse kendisi de gelecek" dedi.
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DÜĞÜN YİNE ERTELENDİ
Daha önce düğün tarihlerini iki kez erteleyen Meriç Aral ile Serkan Keskin'in bu yaz başında evlenmesi bekleniyordu. Ne var ki ünlü çiftin düğün tarihi yine ertelendi.
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"ÇOK ÇALIŞIYORUZ"
Serkan Keskin, düğün tarihini erteleme nedenlerini; "Yaz sonu düğün olacak inşallah. Çok çalışıyoruz ertelemek zorunda kalıyoruz o yüzden. Beraberiz biz sorun yok" sözleriyle açıkladı.
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