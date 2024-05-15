Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!

"ALLEGRI HARİKA BİR İNSAN"

"10 numarayı herkes ister ancak şimdiye kadar bunun hakkında düşünmedim, o yüzden bir şey diyemem. Allegri ve takım arkadaşlarımla olan ilişkim harika. Harika bir takım ruhumuz var ve çok eğleniyoruz. Allegri benimle çok konuşuyor ve beni motive etmeye çalışıyor. Bazen onu anlayamıyorum, sonra tercüme ettiriyorum. Gerçekten harika bir teknik adam. Bence insanlar saç kestirme konusunu kötü bir şey olarak gördüler ama değildi. Benimle sakin bir şekilde konuştu. Sadece 'Saçını kestirebilirsin' dedi ve ben de yaptım. Bir problem değildi.