Mahsun, Haluk ile Özcan arıyor

Mahsun Kırmızıgül, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik dönemini anlatacağı yeni filmi için hazırlıklara başladı. Kırmızıgül, ‘Prestij Meselesi’ adını verdiği yeni filmi için Haluk Levent ve Özcan Deniz’in gençliğini canlandıracak yetenekli oyuncular arıyor.

Çekimlerine eylülde başlanması planlanan filmde Prestij Müzik’in 1992 - 1993 dönemi anlatılacak.