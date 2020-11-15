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Prenses ve Bezelye Tanesi İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda

15.11.2020 - 08:25 | Güncelleme: ABONE OL
Prenses ve Bezelye Tanesi İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda

Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı “Prenses ve Bezelye Tanesi” adlı masalı bugün saat 15.00'ten itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz izleyebilirsiniz.

 

İş Sanat, dünyaca ünlü masalları çevrim içi olarak küçük sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı “Prenses ve Bezelye Tanesi” 15 Kasım’da saat 15.00'ten itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Masallar, sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.




Tüm dünyayı dolaşan ancak aradığı aşkı bir türlü bulamayan prensin şehrine fırtınalı bir havada prenses olduğunu söyleyen biri gelir. Üşümüş ve kıyafetleri yıpranmış şekilde bulunan kızın gerçekten prenses olup olmadığını anlamak ise prensin babası kralın görevidir. Bakalım prens ile prenses mutlu bir sona sahip olabilecekler mi?

İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden sezon sonuna kadar ücretsiz yayınlanacak masal tiyatrolarını takip edebilirsiniz.
 

 

İŞ SANAT'TA KASIM AYI PROGRAMI

17 Kasım 2020 Salı saat: 20.30

Poyraz Baltacıgil – çello

Barış Büyükyıldırım – piyano

 

18 Kasım 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Romeo ve Juliet”

 

20 Kasım 2020 Cuma saat: 20.30

Coşkun Karademir & Buray

 

22 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Hansel ve Gretel”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

 

24 Kasım 2020 Salı saat: 20.30

Genedos

Ozan Musluoğlu – kontrbas

Serdar Barçın – saksafon ve flüt

Eylül Ergül - piyano ve vokal

Çağla Karaali - davul ve vokal

 

25 Kasım 2020 saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “12. Gece”

 

29 Kasım 2020 saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Alaaddin”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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