Prenses Kate Middleton'dan "sevinç ve üzüntü" içeren mesaj

Kate Middleton ve ailesi de bu yıl hem sevinç hem de üzüntü yaşadı. Çünkü Prenses, kameralardan uzak kaldığı ve hakkında pek çok spekülasyonun yapıldığı birkaç aylık sürecin ardından, mart ayında bir video mesajıyla kendisine kanser teşhisi konduğunu duyurmuştu.