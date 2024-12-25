Prenses Kate Middleton'dan "sevinç ve üzüntü" içeren mesaj
Hayatının şokunu yaşadığı kanser teşhisinin ardından tedavi görmeye başlayan, eylül ayında kemoterapisi bitip işlerinin başına geçse de tedavi görmeye devam eden Prenses Kate Middleton, "sevinç ve üzüntü" ifadelerini içeren bir Noel mesajı verdi
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Prenses Kate Middleton, her yıl TV'den yayınlanan Noel ilahileri etkinliği öncesinde, sosyal medya hesaplarından mesaj paylaştı.
Kanser tedavisi görmeye devam eden Galler Prensesi, aralık ayının başında düzenlenen ve dün İngiliz televizyonunda yayınlanan Noel ilahileri etkinliğinin yayın saatinden hemen önce, kilise etkinliğinden bazı görüntüleri içeren bir video paylaştı.
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Bu ayın başlarında Westminster Abbey'de düzenlenen etkinliğe ait görüntülerle bezeli videoda Prenses Kate, Noel mesajını okudu.
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Klipte, yılın bu döneminin tüm insanların birbirleri için parlaması gereken zaman olduğunu söyleyen Prenses Kate; "Sevinç ve üzüntü zamanlarında, hepimiz birbirimizin ışığıyız" ifadesini kullandı. Middleton mesajını herkese ve ailelerine "Mutlu Noeller" diyerek bitirdi.
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Kate Middleton ve ailesi de bu yıl hem sevinç hem de üzüntü yaşadı. Çünkü Prenses, kameralardan uzak kaldığı ve hakkında pek çok spekülasyonun yapıldığı birkaç aylık sürecin ardından, mart ayında bir video mesajıyla kendisine kanser teşhisi konduğunu duyurmuştu.
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Eylül ayında yayınladığı yeni bir videoyla kemoterapisinin sona erdiğini açıklayan Kate Middleton, tedavinin uzun bir süreç olduğunu, kraliyet görevlerine dönse de tedavi görmeye devam edeceğini söylemişti.