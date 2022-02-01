Düğünden önce de Charlene'in üç kez saraydan kaçmaya çalıştığı basına yansımış ancak düğün beklendiği tarihte gerçekleşmişti. Ancak düğün sırasında Charlene'in mutlu görünmemesi ve sürekli olarak ağlaması 'mutluluktan değil mutsuzluktan ağlıyor' yorumlarına yol açmıştı.