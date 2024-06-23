Prens William ve çocukları Taylor Swift konserinde

William, ünlü pop şarkıcısıyla birlikte kuliste fotoğraf da çektirdi. Karede Prens ve çocukları ile Swift'in Amerikan futbolcusu erkek arkadaşı Travis Kelce de yer aldı.

Kraliyet ailesi ile Taylor Swift'in bir arada olduğu fotoğraf kareleri, hem Swift'in hem de Prens William ile eşi Prenses Kate Middleton'ın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.