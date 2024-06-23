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        Haberler Dünyadan Prens William ve çocukları Taylor Swift konserinde - magazin haberleri

        Prens William ve çocukları Taylor Swift konserinde

        Üç çocuk babası Prens William, 42'nci doğum gününü, oğlu Prens George ve kızı Prenses Charlotte ile birlikte Londra'daki Taylor Swift konserinde kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 23.06.2024 - 10:00
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        • 1

          İngiliz kraliyet tahtının varisi Prens William, 10 yaşındaki büyük oğlu Prens George ve 9 yaşındaki kızı Prenses Charlotte'la birlikte önceki gün Taylor Swift konserine gitti. 21 Haziran 1982 doğumlu olan Prens, doğum gününü çocuklarıyla birlikte Swift konserinde eğlenerek geçirdi.

        • 2

          'Eras' adlı dünya turnesi kapsamında İngiltere'nin Londra şehrine giden ABD'li şarkıcı Swift, konser biletlerinin kısa sürede tükenmesinin ardından Wembley Stadyumu'nda 90 bin kişiyle coşkulu bir konser verdi. Bu coşkuya Galler Prensi William da dansıyla katıldı.

        • 3

          Bir seyirci, Prens William'ın 'Shake It Off' şarkısı eşliğinde dans ederken görüldüğü videoyu sosyal medyada paylaştı. William'ın hem şarkı söyleyip hem de dans ettiği anların görüntüsü internette viral oldu.

        • 4

          William, ünlü pop şarkıcısıyla birlikte kuliste fotoğraf da çektirdi. Karede Prens ve çocukları ile Swift'in Amerikan futbolcusu erkek arkadaşı Travis Kelce de yer aldı.

          Kraliyet ailesi ile Taylor Swift'in bir arada olduğu fotoğraf kareleri, hem Swift'in hem de Prens William ile eşi Prenses Kate Middleton'ın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

        • 5

          "İYİ Kİ DOĞDUN DOSTUM"

          Taylor Swift, selfie çekildikleri anı gösteren fotoğrafı "İyi ki doğdun dostum" notuyla paylaştı. Prens William ve Swift birbirlerini uzun zamandır tanıyorlar. İkili, 2013 yılında bir yardım etkinliğinde Jon Bon Jovi ile Kensington Sarayı'ndaki sahneyi paylaşarak 'Livin' On A Prayer' şarkısını seslendirmişti.

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