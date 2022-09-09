PRENS WİLLİAM KİMDİR?

Cornwall ve Cambridge Dükü Prens William (d. 21 Haziran 1982, Londra) Britanya kraliyet ailesi mensubu, Galler Prensi Charles ve Galler Prensesi Diana'ın büyük oğlu. Britanya taht sıralamasında ilk sıradadır.

Londra, St Mary's Hastanesi'nde doğan William, Wetherby Okulu, Ludgrove Okulu ve Eton Koleji'nde eğitim gördü. Üniversiteye başlamadan önce bir sene Belize ve Şili’de kaldı. İskoçya’daki St Andrews Üniversitesi’nden Coğrafya alanında İskoç Master of Arts derecesi alarak mezun oldu. William daha sonra Kraliyet Askeri Akademisi Sandhurst'ta eğitim aldı ve orduda Blues ve Royals birliğinde görev yaptı. Nisan 2008'de, Kraliyet Hava Kuvvetleri Koleji Cranwell'den mezun oldu ve 2009'un başlarında RAF Arama ve Kurtarma Kuvvetlerine katıldı. Temmuz 2015'ten itibaren iki yıl boyunca East Anglian Air Ambulans'ta tam zamanlı pilot olarak görev yaptı.