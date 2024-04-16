Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prens Harry'ye 40 milyon liralık fatura - magazin haberleri

        Prens Harry'ye 40 milyon liralık fatura

        Eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşmesinin ardından Prens Harry, polis koruması kısıtlaması nedeniyle İngiltere ile yürüttüğü hukuk mücadelesini kaybetti. Bu yenilgi, 1 milyon sterlinlik (40 milyon TL) fatura anlamına geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 11:34 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Meghan Markle ile evlendikten sonra kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşmesi, Prens Harry'ye pahalıya patladı. Kraliyetin sağladığı polis korumalarının iptal edilmesinin ardından İngiltere İçişleri Bakanlığı ile hukuki mücadeleye giren Harry, davayı kaybetti. Prens için İngiliz vergi mükelleflerine tazminat ödemesi kararı verildi. Yasal mahkeme masrafları da hesaba katıldığında Prens Harry, 1 milyon sterlin (40 milyon TL) civarında bir faturayla karşı karşıya kalacak.

        • 2

          TAZMİNATTA İNDİRİM TEKLİFİNE RET

          Mahkeme, Sussex Dükü'nün davayı 'büyük ölçüde kaybettiğini' söyleyerek ödemek zorunda olduğu miktarı yarıya indirme teklifini reddetti. Ayrıca Prens Harry'nin karara itiraz başvurusu reddedildi. Ancak Harry, davayı sürdürmek isterse doğrudan temyiz mahkemesine başvurabilecek.

        • 3

          Hem tazminat kararı hem de itiraz başvurusunun reddi, şubat ayından bu yana İngiltere İçişleri Bakanlığıyla sürdürdüğü hukuk mücadelesini kaybeden Prens Harry'ye büyük bir darbe olarak yorumlandı.

        • 4

          ANNESİNİN DURUMUNA BENZETMİŞTİ

          Prens Harry, Ocak 2020'de kraliyet hayatını bırakıp İngiltere'yi terk etmesinin ardından artık 'aynı derecede' koruma verilmemesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nı mahkemeye vermişti. Kendisine ve ailesine yönelik tehlikeleri, annesi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünden önce paparazziler tarafından kovalanırken karşılaştığı risklerle karşılaştırmıştı.

        • 5

          İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın dava süresince 500 bin sterlinden fazla kamu parası harcadığı öğrenilirken, davayı kaybettikten sonra, Harry'nin avukatları yazılı beyanlarında Prens'in kamunun yasal masraflarının yarısını karşılaması gerektiğini savundu.

        • 6

          Yargıç, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın belirli hukuk kurallarını ihlal ettiği konusunda Harry'nin avukatlarıyla aynı fikirdeydi ancak bunların 'davacının kapsamlı bir şekilde davayı kaybettiği gerçeğini değiştirmediğini' söyledi. Dolayısıyla Harry'nin halkın bütçesinden ödenen yasal faturanın yüzde 90'ını ödemesine karar verdi. Kesin para miktarı belirtilmezken, İngiliz basını faturanın 1 milyon sterlin civarında olduğunu yazdı.

          Mahkeme ayrıca Harry'nin temyiz izni talebini de, başvurusunun zaten kaybettiği davanın "büyük ölçüde özeti" olduğunu söyleyerek reddetti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        17. yüzyıldan kalma binada yangın!
        17. yüzyıldan kalma binada yangın!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Habertürk Anasayfa