Çift sarayda sürekli olarak zorluklar yaşadıklarını ve izole edildiklerini belirtmişti. Megan Markle bir noktada intiharı düşündüğünü ve sonrasında da ayrılık kararı aldıklarını belirtmişti. Bu açıklamalar sonrasında Kraliyet açıklama yayınlamış ve iddiaların araştırılacağını ancak kraliyette ırkçılığın söz konusu olmadığını ifade etmişti.

Ancak tüm gelişmeler sonrası ailenin arasını açılmış, çift ayrıldıktan sonra İngiltere'yi gittiklerinde yalnızca Kraliçe II. Elizabeth'i ziyaret etmiş ancak Charles ve Prens William ile görüşmekten kaçınmışlardı.