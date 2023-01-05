2019'da Londra'da yaşananları anlatan Harry, William'ın eşi Meghan Markle'ı 'zor, kaba ve ömür törpüsü' olarak nitelendirdiğini abisinin basın anlatısını tekrarladığını söyledi.
Harry, çatışmanın büyüdüğünü belirterek "William beni yakamdan yakaladı, o sırada kolyemi koparttı ve beni yere düşürdü" dedi. Prens Harry bu olayın ardından sırtında gözle görülür bir yara olduğunu söyledi ve "Köpeğin mama kabının üzerine düştüm ve kap kırılıp sırtımı yaraladı. Bir an orada yattım, sersemledim, sonra ayağa kalktım ve dışarı çıkmasını söyledim" dedi.