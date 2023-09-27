Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Prens Edward Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

        Prens Edward Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

        Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, 3 günlük Türkiye gezisi kapsamında Ankara'da. Hacettepe Üniversitesi'ni ziyaret eden Prens Edward ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.09.2023 - 17:23 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Prens Edward'ın Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne yaptığı ziyarete, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve British Council Türkiye Direktörü Gill Caldicott eşlik etti.

        • 2

          Prens Edward ve beraberindeki heyeti, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve proje yürütücüsü olan Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahmaran karşıladı.

        • 3

          Edinburgh Dükü, 2020'de Newton-Katip Çelebi Fonu'nun uluslararası Newton Prize ödülünü kazanan ve Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilen "Düşük Maliyetli Konutlar İçin Yeşil Yapısal Bileşenlerle Lego Sistemi" projesi kapsamında devam eden çalışmaları yakından inceledi.

        • 4

          Birleşik Krallık ve Türkiye yükseköğretim kurumları arasındaki ortak araştırmaların bir örneği olan projeyi yerinde gören Prens Edward, geliştirilen yenilikçi ve çevreci inşaat süreçleri hakkında proje ekibinden bilgi aldı.

        • 5

          Prens Edward, proje ekibinde aktif olarak çalışan deprem bölgesinden öğrencilerle bir araya geldi ve bir süre sohbet etti.

        • 6

          Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güran, Prens Edward'a üniversitenin sembol heykelini takdim etti.

          Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadire Şule Atılgan da Prens Edward'a, kendi eseri olan "Muşkili Mita'nın gülleri" adlı tablo hediye etti.

        • 7

          Prens Edward, öğretim üyeleri ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        • 8

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABUL ETTİ

          Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti.

        • 9

          Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

        • 10

          Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

        • 11

          3 GÜNLÜK ZİYARET İÇİN TÜRKİYE'DE

          Yaygın eğitim ve öğretimin genç insanlar ve toplumlar üzerindeki etkisiyle ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla 3 günlük ziyaret için Türkiye'de bulunan Prens Edward, Ankara'dan önce de İstanbul'da ziyaretlerde bulunmuştu.

        • 12

          Prens Edward ilk olarak Kabataş Erkek Lisesi'ni ziyaret etmiş, Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) yetkilileri ve okul yönetimi tarafından karşılanmıştı.

          Ardından Edinburgh Dükü Yerebatan Sarnıcı Müzesi'ni ziyaret etmişti. Prens Edward'ı, müze önünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri ve müzenin restorasyonunda çalışan akademisyenler karşılamıştı.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve DHA'dan servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Habertürk Anasayfa