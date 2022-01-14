Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un cinsel taciz iddiaları ve intihar eden milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantısı uzun zamandır tartışılıyordu.

Seks ticareti ile suçlanan ve 2019'da hücresinde intihar eden Epstein ile 2010 yılına kadar yakın arkadaş olan Prens Andrew, o dönem henüz 17 yaşındaki Virginia Giuffre Roberts'ı cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanmış ancak iddialar reddedilmişti. İddialar sonrası Prens Andrew BBC'den Emily Maitlis'e konuşmuş, bahsedilen tarihte kızı Prenses Beatrice'i bir pizza partisine götürdüğünü, eşi şehir dışında olduğundan kızını yalnız bırakamadığını bu nedenle de iddiaların da gerçek olamayacağını söylemişti.