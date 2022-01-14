Prens Andrew'dan sonra Bill Clinton da zorda

DailyMail'in elde ettiği belgelere göre Clinton'un ilk başkanlık döneminde Epstein'in en az 17 kez Beyaz Saray'ı ziyaret ettiği belirtildi. Ayrıca 1993 - 1995 arasındaki Beyaz Saray ziyaretlerinde Epstein'ın yanında en az 8 farklı kadın bulunuyordu. İddiaya göre Epstein'ın Beyaz Saray'a götürdüğü kadınların tamamı eski ilişki yaşadığı kişilerden oluşuyordu.