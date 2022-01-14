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Prens Andrew'dan sonra Bill Clinton da zorda

Prens Andrew'dan sonra Bill Clinton da zorda: Epstein defalarca ziyaret etmiş

ABD'de seks ticareti ile yargılanan ancak hücresinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein ve ona yardım eden Ghislaine Maxwell'in davası milyarderler ile bağlantılarını da gün yüzüne çıkarmıştı. Bu süreçte adı cinsel saldırı davasında geçen Prens Andrew'un tüm unvanları annesi Kraliçe II. Elizabeth tarafından alınırken, bir gelişme de Bill Clinton cephesinde yaşandı.

14.01.2022 - 10:55 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • ABD'li milyarder isim Jeffrey Epstein bazı zenginler, ünlüler, devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi ve seks ticareti davalarından gözaltına alınmış, 2019 yılında Manhattan'daki Metropolitan Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu. Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de benzer suçlardan yargılanmış ve geçtiğimiz aylarda suçlu bulunmuştu.

  • Bu dava ünlü isimlerin Epstein ve Maxwell ile bağlantılarını da ortaya çıkarmış, Prens Andrew'un Epstein aracılığıyla tanıştığı Virginia Guireffe'e reşit değilken cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti. 

  • Dava sürecinin yolunun da açılması ile Prens Andrew'un tüm unvanları Kraliçe II. Elizabeth tarafından alınmıştı.

  • Dava süreci ilk olarak Prens Andrew'u etkilerken, bağlantısı olan bir diğer isim olan ABD Eski Başkanı Bill Clinton'da zorda.

     

  • DailyMail'in elde ettiği belgelere göre Clinton'un ilk başkanlık döneminde Epstein'in en az 17 kez Beyaz Saray'ı ziyaret ettiği belirtildi. Ayrıca 1993 - 1995 arasındaki Beyaz Saray ziyaretlerinde Epstein'ın yanında en az 8 farklı kadın bulunuyordu. İddiaya göre Epstein'ın Beyaz Saray'a götürdüğü kadınların tamamı eski ilişki yaşadığı kişilerden oluşuyordu.

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