Liverpool'un şampiyonluğu ile sona eren Premier Lig'de yeni sezonun planlanması açıklandı. Ligin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda Premier Lig'in 12 Eylül'de başlayacağı duyuruldu. Ligin 23 Mayıs 2021 tarihinde ise sona ereceği ifade edildi. Kupa maçlarının programının ise daha sonra duyurulacağı belirtildi.

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