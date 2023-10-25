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        Haberler Yaşam Pratik pişmaniye tarifi! Evde pişmaniye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Pratik pişmaniye tarifi! Evde pişmaniye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Türk mutfağına özgü, ipeksi bir yapıya sahip olan oldukça lezzetli ve popüler bir tatlı olan pişmaniyeyi evde yapabilirsiniz. Tel tel dokusuyla gönülleri feth eden pişmaniyenin kolay ve pratik tarifini sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 13:11 Güncelleme: 25.10.2023 - 13:11
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          Pişmaniye, geleneksel lezzeti ve özgün yapısı nedeniyle, zamanla dünya mutfaklarında da kendine yer edinmiştir. Ülkemiz için geleneksel bir tatlı olan pişmaniyeyi evde yapmakta oldukça kolay. İşte pratik ev yapımı pişmaniye tarifi…

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          PİŞMANİYE MALZEMELERİ NELER?

          Pişmaniye için gereken malzemeler şu şekildedir;

          2,5 su bardağı un

          2,5 su bardağı şeker

          1 su bardağı su

          1 çay kaşığı limon tuzu

          Üzeri için:

          Antep fıstığı, ceviz ya da fındık (tercihe bağlı)

        • 3

          PİŞMANİYE NASIL YAPILIR?

          İlk olarak unu kokusu çıkana kadar kavurun daha sonra tepsiye alın ve soğuması için bekleyin. O sırada kenarda şeker ve suyu tava içerisinde kaynatın. Kaynayan suya limon tuzunu ilave edin ve kıvam aldıktan sonra ocaktan alarak karıştırarak soğutun. Kıvam alan karışımı unun üzerine ekleyin ve halka oluşturarak una bulayın. 8 rakam çıkarıp üst üste katlayın. Pişmaniye kıvamı olana kadar bu işleme devam edin. Fazla unu silkeleyip servis edebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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