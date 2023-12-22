Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?

Çekya'nın başkenti Prag'daki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne (FFUK) dün düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi ölmüş, birçok kişi de yaralanmıştı.

Polis yaptığı açıklamada "Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'nin bulunduğu Jan Palach Meydanı'nda meydana geldiği bildirilen silahlı saldırıya müdahale ediyoruz. Şu anda 15'ten fazla ölü ve onlarca yaralı olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda failin herhangi bir terör örgütüyle bağlantılı olduğuna dair elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Halen kurbanların kimliklerini araştırıyoruz. Ancak saldırgan etkisiz hale getirilmiştir" demişti.

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"SALDIRGAN İKİ BAŞKA CİNAYETTEN DAHA SORUMLU OLABİLİR"

İçişleri Bakanı Rakusan, dün yaptığı açıklamada saldırganın 2 gün önce Klanovice kentinde bir baba ve oğulun cinayetini işlemiş olma olasılığı üzerinde durduklarını ifade ederek, "Saldırganın aynı zamanda Klanovicke les'teki çifte cinayetten de sorumlu olduğu ihtimali üzerinde çalışılıyor" dedi.

Prag polisi konuyla ilgili 'hala resmi balistik test sonuçlarını beklediklerini' sözlerine ekledi.

Saldırganın 2'si uzun menzilli olmak üzere 8 silah ruhsatı olduğu belirtilirken polis, üniversite binasına kaç tanesini getirdiğinin hala belirsiz olduğunu ekledi.