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        Haberler Ekonomi Borsa Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk borsasına teveccüh artıyor - Borsa Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk borsasına teveccüh artıyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'ne katıldı. Gong çalınmasının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yıllarda Türk borsasına yönelik teveccühün hem içeride hem de dışarıda arttığına şahitlik ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 15:17 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:29
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        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Borsa İstanbul 150. Yıl gong töreninde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Borsamız ilk kez 1873 yılında kuruldu. 1985 yılına gelindiğinde ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kuruldu. Daha sonra çeşitli borsalarımızı tek bir çatı altında toplamaya karar verdik ve Borsa İstanbul adı altında birleştirdik. Anonim şirkete dönüşerek daha entegre bir yapıya kavuştu.

        Daha sonra Borsamızı Varlık Fonu’nun portföyüne dahil ettik. Borsamız 150 yıllık köklü tarihi ile Türkiye’nin son 1,5 asırdaki inişli çıkışlı yolculuğunun en yakın şahitleri arasında yer alıyor.

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        Son 150 yılda milletimizin başına gelen iyi, kötü her olay borsamızı da etkilemiştir. Sadece Cumhuriyetimizin değil, küresel sistemin canlı tanıklarından olarak değerlendiriyoruz Borsa İstanbul’u. Milletimizin ekonomi ve finans alanındaki mücadelelerini de görebiliyoruz. Galata’da Türkler kaybeder, Levantenler kazanır algısı yerleşmiştir. Daha sonra yaşanan bazı olaylarla bu algı maalesef daha da perçinlenmiştir. Her ne kadar Borsamız bize Osmanlıdan kalan bir yadigar olsa da esas amacını uzun süre gerçekleştirememiştir. Borsa’da yatırım yapmak yerine günlük lisana da sirayet eden ‘Borsada oynama’ deyimi ne yazık ki ortaya çıktı.

        Son dönemde de battık, bittik senaryolarıyla yatırımcılar korkutuldu. Dövize, altına ve üretime doğrudan katkısı olmayan diğer araçlara yönlendirilmek istendi. Gelişmiş ekonomilerde sermaye piyasalarının gelişmesiyle tasarruf oranlarının artması sağlanır. Bizim de bu noktada daha kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışanlara meydanı boş bırakamayız. Bu konuda daha fazla hassasiyet ve çaba bekliyoruz.

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        "GAZİNO KAPİTALİZMİNİN CENDERESİNDEN KURTARMAYI BAŞARDIK"

        İktidarımız döneminde finansal serbestiyet ve küresel ekonomi ile entegrasyon temel prensibimiz oldu. Borsamızı gazino kapitalizminin cenderesinden kurtarmayı başardık. Sermaye piyasalarımızın ülkemizin, milletimizin ve reel sektörümüzün hizmetinde olmasını garanti ettik. Ekonomi ve finans sektörümüzde birçok düzenleme yaptık. Bu düzenlemeler sayesinde borsamız köklü bir dönüşüm gerçekleştirdi.

        Son yıllarda Türk borsasına yönelik teveccühün hem içeride hem de dışarıda arttığına şahitlik ediyoruz. Tüm dünyada risk iştahının düştüğü, sermayenin korunaklı alanlara çekildiği dönemde Türkiye uluslararası sermaye açısından çekim merkezi olmayı koruyor. 255 milyar dolardan fazla uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak sermaye piyasalarımızın daha fazla derine inmesine ve tabana yayılmasına olanak sağlayacağız. Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik yatırımların daha da artacağına inanıyoruz. Borsamızın derinliği artacak ve yatırımcılarımız finansman kaynaklarına daha da rahat erişebilecektir. Çığır açan projelerle Borsa İstanbul’un Türkiye Yüzyılı’na omuz verdiğini görmekten gurur duyuyorum. Borsamız dijital ve yeşil dönüşüme de katkı veriyor. Üniversite öğrencilerine yönelik BİSTEK akademimizin kuruluşunu da takdirle karşılıyorum.

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