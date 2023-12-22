Prag'da üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, saldırganın kimliği belli oldu

Çekya'da silahlı suçlar nispeten nadir yaşanır. Aralık 2019'da 42 yaşındaki silahlı bir adam Ostrava kentinde bir hastanenin bekleme odasında altı kişiyi öldürmüştü, 2015'te ise 63 yaşındaki bir adam yedi erkek ve bir kadını vurarak öldürmüştü.