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        Haberler Dünya Prag'da üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, saldırganın kimliği belli oldu

        Prag'da üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, saldırganın kimliği belli oldu

        Dün akşam saatlerinde Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezinde bulunan Charles Üniversitesi'nin Felsefe Fakültesine silahlı saldırı düzenlendi. En az 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı 1999 doğumlu üniversite öğrencisinin düzenlediği ortaya çıktı. Ayrıca aynı gün içinde saldırganın babasının da ölü bulunduğu açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 07:49 Güncelleme: 22.12.2023 - 08:39
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          Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi'nde dün akşam saatlerinde ülke tarihinin en büyük silahlı saldırılarının biri meydana geldi.

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          Üniversitenin Felsefe Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda, 15'ten fazla kişin hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

          Saldırı sonrası açıklama yapan polis şefi Martin Vondrášek, ölü sayısının daha da artabileceğini söyledi ve saldırının yurt dışındaki benzer saldırılardan etkilenilerek yapıldığını dile getirdi.

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          ULUSAL YAS GÜNÜ

          Yaşanan silahlı saldırının ardından Çekya'da hükümet 23 Aralık'ı ulusal yas günü ilan etti.

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          AYNI GÜN BABASI DA ÖLÜ BULUNDU

          Polis, saldırganın babasının da aynı gün içinde evinde ölü bulunduğunu açıkladı.

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          Polis yetkilileri, olayın yerel saatle 15.00'te yaşandığı, 24 yaşındaki saldırganın tek olduğu ve etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

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          SALDIRGANIN FAKÜLTEDE ÖĞRENCİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

          Çek haber sitesi Novinky, saldırıyı düzenleyen 1999 doğumlu David Kozak'ın söz konusu fakültede öğrenci olduğunu duyurdu.

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          Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, yaşanan saldırının "büyük bir şok" olduğunu söyledi, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına derin üzüntülerini ve içten başsağlığı dileklerini iletti.

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          Çekya'da silahlı suçlar nispeten nadir yaşanır. Aralık 2019'da 42 yaşındaki silahlı bir adam Ostrava kentinde bir hastanenin bekleme odasında altı kişiyi öldürmüştü, 2015'te ise 63 yaşındaki bir adam yedi erkek ve bir kadını vurarak öldürmüştü.

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        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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