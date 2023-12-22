Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu! Transfer resmen açıklandı

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için RB Leipzig'le anlaşma sağladıklarını açıkladı. İtalyan başkan, yaptığı açıklamada, "Eljif Elmas'ı sattık. O her zaman oynamak isteyen bir futbolcu. Bizde onu bırakmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.