Pelin Akil ile Anıl Altan'dan boşanma iddialarına cevap

"SORUNSUZ BİR İLİŞKİ YOK"



Anıl Altan, bir başka paylaşımına ise psikolojik danışman ve yazar Tunç Tataker'in, "Sorunsuz bir ilişki, sorunsuz bir şehir, sorunsuz bir aile ya da sorunsuz bir yaşam yok. Bana göre yaşam, sürekli bir sorun çözme işi... Bu gerçeği kabul ettiğimizde ve daha iyi sorun çözmeyi öğrendiğimizde, yaşamdan keyif almayı da başarabiliriz" sözlerinden alıntı yaptı.

Fotoğraflar: Instagram