Potanın Perileri, 444. maçına çıkacak!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki 444. resmi maçına yarın Slovakya karşısında çıkacak.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yarın rakibiyle karşılaşacak milliler, 1964 yılında başladığı resmi maç serüveninin 444. sınavını verecek.

Olimpiyat oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, geride kalan 443 resmi müsabakada 260 galibiyet, 183 yenilgi yaşadı.

HEDEFE ÇOK YAKIN

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı deplasmanda yenmesi durumunda 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok büyük bir adım atacak.

Son maçta Romanya'yı 101-54 gibi farklı bir skorla yenen milli takım, Slovakya'yı yenmesi durumunda büyük ölçüde şampiyonaya katılmayı garantileyecek. Milli takım, Bratislava'dan galibiyetle dönüp 4'te 4 yapması durumunda kalan iki maçını da kaybetse bile Romanya'ya 57 sayı farkla yenilmediği sürece Avrupa Şampiyonası biletini alacak.

Milli takım, Slovakya'yı yener aynı gün Romanya'da İzlanda'ya kaybederse iki maç kala grup liderliğini garantileyecek ve Avrupa Şampiyonası'na 11. kez katılma hakkı elde edecek.

Ay-yıldızlı ekip, daha önce 10 kez bu büyük şampiyonada yer aldı. 2005'ten bu yana bütün Avrupa şampiyonalarına katılan Türkiye, 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya elde etti.