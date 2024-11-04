Potada temsilcilerimizin maç programı!

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım temsil ediyor.

Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Bursaspor ve TOFAŞ yer alıyor.

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Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Türkiye adına parkeye çıkıyor. Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka'nın bu hafta grubunda maç oynanmayacak. Kadınlarda ise 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri nedeniyle bu hafta içi Avrupa kupalarında kulüp maçları yapılmayacak. REKLAM FIBA'nın aldığı karar gereği BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'nin İstanbul'da İsrail ekibi Hapoel Shlomo'yla oynayacağı karşılaşma Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alındı. Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı şöyle: THY Avrupa Ligi: 8 Kasım Cuma: 20.00 Anadolu Efes-Monaco (Fransa) 22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Fenerbahçe Beko BKT Avrupa Kupası: Yarın: 20.00 Trefl Sopot (Polonya)-Beşiktaş Fibabanka 22.00 Bahçeşehir Koleji-Hapoel Shlomo (İsrail) 6 Kasım Çarşamba: 19.30 Türk Teleom-U-BT Cluj Napoca (Romanya) Basketbol Şampiyonlar Ligi: Yarın: 20.00 Galatasaray-Promitheas Patras BC Vikos Cola (Yunanistan) 6 Kasım Çarşamba: 19.00 Aliağa Petkim-Unicaja Malaga (İspanya) 20.30 Peristeri (Yunanistan)-Manisa Basket FIBA Avrupa Kupası: 6 Kasım Çarşamba: 20.00 TOFAŞ-Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 21.00 Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-Bursaspor