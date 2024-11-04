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        Haberler Spor Basketbol Potada temsilcilerimizin maç programı - Basketbol Haberleri

        Potada temsilcilerimizin maç programı

        Basketbolda Avrupa kupalarında bu hafta içi Türkiye'yi temsil eden takımlar 10 maça çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 09:49 Güncelleme: 04.11.2024 - 09:49
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        Potada temsilcilerimizin maç programı!
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        Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım temsil ediyor.

        Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Bursaspor ve TOFAŞ yer alıyor.

        Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Türkiye adına parkeye çıkıyor.

        Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka'nın bu hafta grubunda maç oynanmayacak.

        Kadınlarda ise 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri nedeniyle bu hafta içi Avrupa kupalarında kulüp maçları yapılmayacak.

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        FIBA'nın aldığı karar gereği BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'nin İstanbul'da İsrail ekibi Hapoel Shlomo'yla oynayacağı karşılaşma Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alındı.

        Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı şöyle:

        THY Avrupa Ligi:

        8 Kasım Cuma:

        20.00 Anadolu Efes-Monaco (Fransa)

        22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Fenerbahçe Beko

        BKT Avrupa Kupası:

        Yarın:

        20.00 Trefl Sopot (Polonya)-Beşiktaş Fibabanka

        22.00 Bahçeşehir Koleji-Hapoel Shlomo (İsrail)

        6 Kasım Çarşamba:

        19.30 Türk Teleom-U-BT Cluj Napoca (Romanya)

        Basketbol Şampiyonlar Ligi:

        Yarın:

        20.00 Galatasaray-Promitheas Patras BC Vikos Cola (Yunanistan)

        6 Kasım Çarşamba:

        19.00 Aliağa Petkim-Unicaja Malaga (İspanya)

        20.30 Peristeri (Yunanistan)-Manisa Basket

        FIBA Avrupa Kupası:

        6 Kasım Çarşamba:

        20.00 TOFAŞ-Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

        21.00 Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-Bursaspor

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