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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Podcast'te 125 milyon dolarlık imza - Alex Cooper, Spotify ilişkisini sonlandırarak SiriusXM ile 125 milyon dolarlık anlaşma imzaladı - Teknoloji Haberleri

        Alex Cooper, Spotify ilişkisini sonlandırarak SiriusXM ile 125 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

        Popüler, filtrelenmemiş ilişki podcast'i "Call Her Daddy"nin sunucusu Alex Cooper, Spotify ile ilişkisini bitiriyor. Popüler podcast sunucusu Alex Cooper, "Call Her Daddy"nin sunucusu olarak tanınırken, yeni anlaşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. SiriusXM ile imzaladığı çok yıllı 125 milyon dolarlık anlaşma, Cooper'ın podcast dünyasındaki etkisini daha da artırabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 13:24 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:28
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        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
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        Popüler podcast sunucusu Alex Cooper, “Call Her Daddy” adlı podcastiyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Son gelişmeye göre, Cooper, Spotify ile olan ilişkisini sonlandırarak SiriusXM ile çok yıllı bir anlaşma imzaladı.

        SPOTIFY İLE OLAN ANLAŞMAYI İKİYE KATLAYACAK

        CNN'in bildirdiğine göre Cooper, SiriusXM ile platforma özel reklam ve dağıtım haklarının yanı sıra diğer içerik ve etkinlikleri veren bir anlaşma imzaladı. Anlaşma üç yıl boyunca geçerli olacak ve toplamda 125 milyon dolar değerinde. Bu, Cooper’ın daha önce Spotify ile yaptığı 60 milyon dolarlık üç yıllık anlaşmayı ikiye katlayan bir miktar olarak dikkat çekiyor.

        Bu anlaşma, 2025 yılından itibaren Cooper’ın şirketinden çıkacak özel içerikleri içeriyor. Ayrıca, SiriusXM, Cooper’ın “Call Her Daddy” podcasti ve Unwell Network’ün diğer şovları için reklam, dağıtım, içerik ve etkinlik haklarına sahip olacak.

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