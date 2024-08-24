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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Porto, Deniz Gül'ü kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Porto, Deniz Gül'ü kadrosuna kattı

        Portekiz'in dev kulüplerinden Porto, Türk asıllı İsveçli futbolcu Deniz Gül'ü transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:59 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:59
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        Porto, Deniz Gül'ü kadrosuna kattı
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        Portekiz ekibi Porto, 20 yaşındaki Türk asıllı İsveçli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna dahil etti.

        Portekiz temsilcisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Deniz Gül, Porto ile 2029 yılına kadar geçerli sözleşmeyi imzaladı." denildi.

        Deniz Gül, geçen sezon İsveç ekibi Hammarby forması altında görev aldığı 22 maçta 3 gol attı.

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