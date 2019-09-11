Resmi adı Portekiz Cumhuriyeti olan ülke Avrupa’nın güneybatısında İber Yarımadası üzerinde yer almaktadır. Portekiz toprakları, kıta Avrupa'sının en batı ucunda bulunmaktadır.

Ülke, kuzeyden ve doğudan İspanya ile, güneyden ve batıdan da Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Atlas Okyanusu’nun kuzey yarım küredeki bölümünde bulunan Azorlar ve Madeira takımadaları da özerk yönetimleriyle birlikte Portekiz’e bağladır. Madeira adaları nedeniyle Portekiz'in Afrika kıtasında da toprakları bulunmaktadır.

Yarı Başkanlık sistemiyle yönetilen ve üniter anayasal bir cumhuriyet olan Portekiz'in başkenti ve en büyük şehri Lizbon'dur. Ülkenin resmi dili Portekizce, yüzölçümü 92 bin 212 kilometrekare, nüfusu ise 2018 verilerine göre 10 milyon 300 bin civarındadır.

Portekiz, 5 Ekim 1143’te Kastilya ve Leon Kralı VII. Alfonso’nun Portekiz Kontluğu’nun bağımsızlığını tanıması ve I. Afonso’yu Portekiz Kralı olarak kabul etmesiyle bağımsız bir ülke olarak kuruldu.

Atlas okyanusu kıyısında bulunması nedeniyle denizci bir devlet olan Portekiz, 15. ve 16. yüzyıllarda deniz aşırı sömürge topraklarına sahip oldu. O dönem, Brezilya’dan Filipinler’e uzanan geniş bir coğrafyada hüküm süren Portekiz İmparatorluğu, dünyanın önde gelen ekonomik, politik ve kültürel güçlerinden biri haline geldi.

İngiltere ve Hollanda'nın sömürge topraklarını ele geçirmesi ve en önemli kolonisi olan Brezilya'nın 1822 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından Portekiz, 20. yüzyıla kadar devam edecek çöküş dönemine girdi.

Portekiz, 20. yüzyılın başında monarşinin, yüzyılın ortalarında sömürge imparatorluğunun sona ermesiyle birlikte Avrupa’ya yöneldi. 1986 yılında Avrupa Birliği üyesi olan ülke, 1999 yılından itibaren Euro para birimini kullanmaya başladı.

Portekiz, 1949 yılında kurulan NATO'nun kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.