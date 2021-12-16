Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından yeni teknik direktör için arayışlarını sürdüren Beşiktaş tercihini Portekizli Bruno Pinheiro'dan yana kullandı. Takımı Güneş'e emanet etmek isteyen başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetimdeki fikir ayrılıkları sonrası tercihini Pinheiro'dan yana kullanmasıyla imza için de geri sayım başladı. Kulübü Estoril ile sözleşme fesih görüşmelerine başlayan Pinheiro'nun Fenerbahçe derbisin ardından İstanbul'a gelerek göreve başlaması bekleniyor.

30 Ekim 1976'da dünyaya gelen Portekizli çalıştırıcı, kariyerine 2006 yılında Benfica'nın altyapısında başladı. 2009'da Belenenses'e geçen Pinheiro, 2012'ye kadar U17, 2013'te ise U19 takımlarını çalıştırdı. 45 yaşındaki hoca, ardından 2017'de Katar'ın yolunu tutarken U19 ve U20 milli takımlarında görev aldı. 2019'da ise Belçika ekibi Eupen'de de yardımcı antrenörlük yaptı.

İLK HOCALIK DENEYİMİ ESTORIL!

Kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimini 2020-2021 sezonun başında geçtiği Estoril'de yaşayan Pinheiro, geçen sezon takımı Portekiz 1. Ligi’ne çıkarmayı başardı. Bu sezon da şans verilmese de 14 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik alarak 5. sıraya çıkan Pinheiro'nun Estoril'i sadece Sporting Lizbon ve Benfica'ya kaybetti.

4-3-3 VE 4-1-4-1

Ofansif futbolu benimseyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle 2. ligde 4-3-3 dizilişini tercih etti. Pinheiro, Portekiz 1. Ligi'ne çıktıktan sonra ise ağırlıklı olarak 4-1-4-1 sistemini kullandı. Bu sezon ligdeki 14 maçta genellikle sahaya 4-1-4-1 (6 maç) ve 4-2-3-1 (4 maç) dizilişleriyle çıktı. 4 maçta ise 4-3-3'ü tercih etti.

Estroil, Portekiz Ligi'nde Porto, Sporting, Benfica ve Braga'nın ardından 5. sırada bulunuyor.

PORTEKİZ BASINI, HABERTÜRK'E YORUMLADI

Bruno Pinheiro'nun Beşiktaş'ın başına geçmesini Habertürk Spor, Portekizli basınından Mario Cagica, Tomas da Cunha ve Pedro Barata'ya sordu. İşte üç ismin, Bruno Pinheiro değerlendirmeleri:

Mario Cagica (ELEVEN Portugal): Beşiktaş için çok iyi bir seçenek

"Bruno Pinheiro, Portekiz futbolu için çok iyi bir sürpriz. Estoril'de çok iyi bir iş çıkardı. Takımı çok iyi organize olmuş, çok agresif ve topu akıllı kullanan bir görüntüde. Orta sahada genellikle 3 oyuncu tercih eder ve tekniği iyi futbolcuları sever. Geçen sezon 2. ligde şampiyon olarak en üst lige çıktı. Portekiz Kupası'nda da yarı finale kadar yükselip Benfica'ya elendi. Şu anda ligde oldukça iyi ve sağlam bir takımlar. Beşiktaş için çok iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum."

Tomas da Cunha (TSF Radio): Estoril'de harika bir iş çıkardı

"Bruno Pinheiro, Katar'da çalıştıktan sonra geçen sezon Estoril'de harika bir iş çıkardı. Pozisyon oyunu hakkında çok şey öğrendi ve bu deneyimi kulübe aşıladı. Topa sahipken iki kanatlı 4-3-3 oynarken savunmada ise stoperler arasında defansif bir orta saha oyuncusu bulundurarak 5-4-1 dizilimini tercih eder. Fenerbahçe'de forma giyen Miguel Crespo, defansif taktiğin en önemli oyuncularından biriydi. Bu sezon Bruno Pinheiro'nun büyük takımlara karşı stratejisi daha çok savunma odaklıydı. Estoril geçen sezon daha iyi futbol oynadı. Pinheiro'nun net prensipleri var ve açıkçası kulüpten iyi bir şekilde ayrılıyor."

Pedro Barata (Expresso): 1.5 sezonda mükemmel sonuçlar elde etti

"Bruno Pinheiro, son dönemde Portekiz'de çok iyi sonuçlar alarak dikkatleri üzerine çeken koçlardan biri oldu. 2020 yılına dek pek tanınmıyordu ve Katar ile Belçika'da birkaç yıl çalışmıştı. Ancak ikinci ligde yer alan Estoril'de bir fırsat buldu ve kendini kanıtladı. Portekiz futbolunun ikinci kademesinden buraya çok iyi bir şekilde geldi. Geçen sezon 2. ligi şampiyon tamamladı. Bu sezon ise sezonun en sansasyon yaratan takımına liderlik ediyor. 2. ligden gelen Estoril, şu anda 1. ligde 5. sırada yer alıyor.

Estoril teknik olarak güçlü oyuncularla iyi futbol oynuyor ve geriden kısa paslarla çıkmaya çalışıyor. Genellikle 4-3-3 diziliminde oynarlar. Orta sahadaki futbolcular pas yüzdesi yüksek, kanatlar ise hızlı ve kontrataklar için oldukça tempolu. Bunun yanı sıra rakibe karşı da taktik değiştirebiliyorlar. Örneğin son şampiyon Sporting'e karşı daha savunma ağırlıklı bir oyun ortaya koydular. Blokları biraz geri çektiler ve kanat oyuncuları rakibin beklerini kovaladı. Bu taktik değişimler başarılı olması açısından önemli.

Konuşmalarında olumlu bir tavır sergileyen bir teknik adam. Genel olarak özetlersek; henüz Portekiz'de bile çok iyi tanınan bir teknik direktör değil. Çünkü bir süre Katar'daydı ve 1. lig tecrübesi çok az. Ancak 1.5 yıllık dönemde mükemmel sonuçlar elde etti. Kendisine ve niteliklerine güvenerek çok iyi bir izlenimle Beşiktaş'a geliyor."