Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı internetsiz olarak nasıl kullanırız işte detaylar

Herkesin bildiği gibi WhatsApp Wireless veya Hücresel veri bağlantısı olmadığında kullanmak pek mümkün görünmüyor. Aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada yolladığımız mesajlar bekletiliyor. İnternet olduğu anda mesaj iletiliyor. Ancak WhatsApp'ı artık internetsiz şekilde kullanabilmek mümkün olacak. İşte internetsiz WhatsApp kullanımı haberimizde.

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?

1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin.

2- Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.

3- Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan “ekle” seçeneğine tıklayın.

4- Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun.

İsim: WhatsApp

APN: internet

Proxy: 127.0.0.01

Bağlantı noktası: 8080

5- Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp’ı seçin.

Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor. Normal ayarlara döndüğünüzde ise bu süreçteki internet kullanımınız tek seferde size yansıtılıyor.

İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor. Ancak internetsiz WhatsApp şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor. iOS'te ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığını belirtelim.

WhatsApp Benzeri mesajlaşma uygulamaları

1-Line

2-Viber

3-Telegram

4-WeChat

5-Voxer

6-Skype

7-Bip

8-Facebook Messenger

9-Snapchat

WhatsApp'a alternatif olarak kullanılabilecek programların kurulumu

Uyumlu cihazlarda Google Play Store ve App Store(Apple) uygulamasından yukarıda verdiğimiz programları aratarak indirebilirsiniz.

Google Play nedir ve nasıl kullanılır?

GooglePlay Store indirerek Android marketin sizlere sunduğu ayrıcalıklar dünyasına sizde hemen göz atabilirsiniz. Peki, tam olarak bu GooglePlay Store ne işe yaramaktadır? GooglePlay Store sahibi olduğunuz andan itibaren Android işletim sistemli mobil cihazınıza indirebilir ve çok güzel uygulamaları test etmeye başlayabilirsiniz. Bu anlamda da oldukça güzel hizmet sunulmaktadır. Bu sayede sizlerde rahatlıkla istediğiniz programlara ulaşabilirsiniz.

GooglePlay Store'da oldukça popüler olan oyun ve sosyal medya uygulamalarının dışında, aynı zamanda banka işlemlerini yapabileceğiniz mobil uygulamalara ve bazı üniversitelerin mobil desteği ile ders çalışma imkânına bile sahip olabilirsiniz. Tüm bu özellikler GooglePlay Store'un Android işletim sistemine sahip olan mobil cihazlara sağladığı imkânların sadece bazılarıdır.

Eğer ki hâlihazırda akıllı telefon ya da tabletinizde GooglePlay Store yok ise veya mevcut olanı silinmiş ise endişe yapmanıza gerek yoktur. Zira GooglePlay Store indirmek artık çok kolaydır ve hiçbir ücret talep edilmemektedir. Bilgilerinizi bir kez Google'a kaydettikten sonra uygulama mobil cihazınızdan silinse dahi yüklediğinizde tüm kayıtlı veriler tekrar yüklenecektir.

App Store nedir ve nasıl kullanılır?

App Store'dan uygulama indirmek veya satın almak için bir Apple Kimliğine ihtiyacınız vardır. Apple Kimliğiniz, Apple servislerine erişmek için kullandığınız hesaptır. iCloud gibi diğer Apple servislerini kullanıyorsanız App Store'a aynı Apple Kimliği ile giriş yapın. Apple Kimliğiniz yoksa oluşturabilirsiniz.

iPhone, iPad, iPod touch, Mac veya Apple TV'nizdeki App Store'da uygulamalara göz atabilir ve uygulama satın alabilirsiniz.

Aygıtlarınızdan herhangi birinde App Store'daysanız ve uygulamanın yanında indir simgesini görüyorsanız bu, uygulamayı daha önce satın aldığınız veya indirdiğiniz anlamına gelir. İndir simgesine dokunur veya bu simgeyi tıklarsanız uygulama, aygıtınıza yeniden indirilir ancak sizden ücret alınmaz. Ayrıca, daha önce satın aldığınız uygulamaları yeniden indirebilirsiniz.

Uygulama ve başka içerik satın almak için hangi ödeme yöntemlerini kullanabileceğinizi öğrenin. Ayrıca, ücretsiz bir uygulama indirirken ödeme yöntemi girmeden bir Apple Kimliği oluşturabilirsiniz.

iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda

Uygulamalara göz atmak için iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda App Store'u açın.