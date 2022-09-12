Tüm bu olaylardan 1 sene sonra tesettüre girme kararı alan Özlem, "O sıralar komşum davet etti sohbete gittik. Sesli zikire gittim. Ama yapamadım odaklanamadım. Cemaatlere girdim çıktım bir cemaatte medrese eğitimi aldım. Sonra daha iyi öğrenmek için Rize'ye gitmeye karar verdik" dedi. Güneş, ilahiyat okuduğunu da belirtti.