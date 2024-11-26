POMEM başvuru ekranı: 32. Dönem POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
32. Dönem POMEM polis alımı başvurularına yoğun ilgi sürüyor. Toplamda 12 bin polis alımı başvurusu http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleşiyor. Başvuru şartları arasında adayların T.C. vatandaşı olması, lisans veya önlisans mezunu olması, 2023 veya 2024 KPSS'de belirlenen taban puanı almış olması gerekiyor. Peki 32. Dönem POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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Polis Akademisi Başkanlığına bağlı 2024 polis alımı ilanı yayınlandı. 12 bin polis alımı başvurular, 21 Kasım 2024 tarihinde başlayıp 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. İşte, yeni polis alımı tarihi, başvuru şartları gibi tüm detaylar…
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12 BİN POLİS ALIMI BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR
32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları, 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacak.
Başvuru ekranı 21 Kasım 2024 Perşembe günü saat 09.00’da erişime açıldı.
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32. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, Aday Belirleme Ön Başvurularını son başvuru tarihi olan 9 Aralık Pazartesi günü saat 17.00’ye https://ais.pa.edu.tr/ adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecek.
E-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
Adaylar e-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan “ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET” butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
İnternet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları yapıldıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim, yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve müracaat kabul aşaması sırasında bu evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.
32. Dönem POMEM başvuruları başladığında aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
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